به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ظرفیت عظیم حج و حضور همزمان مسلمانان از ملیت های مختلف در یک زمان معین و در مکانی مشخص، و آثار فردی، اجتماعی و بین المللی آن، افزودند: حج بهترین فرصت برای نزدیکی بیشتر مسلمانان به یکدیگر است اما دشمنان تلاش دارند تا حج را به زمینه ای برای تشدید اختلافهای مسلمانان و رو در رو قرار دادن شیعه و سنی تبدیل کنند.



ایشان با تأکید بر اینکه برخی بعنوان عوامل استعمار مأموریت دارند تا در حج مسائل اختلافی را مطرح و تشدید کنند، خاطرنشان کردند: زائران ایرانی اعم از شیعه و سنی باید مراقب این دام خطرناک باشند و توصیه ما به دولت سعودی نیز این است که مانع از فعالیت عوامل اختلاف افکن شود.



حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص مراسم برائت از مشرکین نیز افزودند: در شرایطی که دشمنان، اسلام را اصلی ترین مانع برای سلطه بر کشورهای اسلامی و تسلط بر منافع آنها و ترویج فرهنگ خود می دانند و با شیوه های استکباری و صهیونیستی با مسلمانان برخورد می کنند، این حق مسلمانان است که نسبت به این رفتار اعلام موضع کنند و بهترین مکان و زمان برای این اعلام موضع میقات عظیم امت اسلامی در حج است.



ایشان با تأکید بر اینکه دولت سعودی بعنوان میزبان مسلمانان در مراسم حج باید پیشقدم در برائت از مشرکین باشد، خاطرنشان کردند: اگر آنها هم به هر دلیلی امکان انجام این وظیفه را نداشتند، ما وظیفه خود را انجام خواهیم داد و با منطق و استدلال اعلام موضع خواهیم کرد.



رهبر انقلاب اسلامی لزوم تبیین صحیح و منطقی هدف از مراسم برائت از مشرکین را برای مسلمانان کشورهای مختلف یادآور شدند و افزودند: امروز در دنیای اسلام شوق و انگیزه به اسلام ناب در حال افزایش و نفرت و انزجار از استکبار به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی نیز رو به گسترش می باشد که نمونه های بارز آن قضایای فلسطین، عراق، افغانستان و حادثه عجیب و معجزه آسای لبنان است.



ایشان تأکید کردند: افزایش علاقه به اسلام ناب و گسترش بیداری اسلامی از تأثیرات انقلاب اسلامی ایران است که برخی تصور می کردند شعارهای این انقلاب فروکش کرده است ولی اکنون شعارها و ارزشهای انقلاب اسلامی بیش از گذشته نمایان شده و این شعله در طول زمان خاموش شدنی نیست.



مقام معظم رهبری خدمت به حجاج و کارگزاری حج را یک افتخار دانستند و با تأکید بر لزوم زمینه سازی برای استفاده بیش از پیش زائران از ابعاد مختلف حج و توصیه به زائران برای بهره مندی معنوی از این سفر الهی خاطرنشان کردند: ایجاد آمادگی قبلی در زائران و بیان مسائل فقهی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و عرفانی حج و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای جلوگیری ازورود انگیزه های مادی و دنیوی در مراسم حج از وظایف مهمی است که باید مسئولان اجرایی و فرهنگی حج به آن اهتمام بیشتری داشته باشند.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین ری شهری نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی بیت الله الحرام با اشاره به رویکرد گسترده مردم بویژه جوانان و قشرهای تحصیل کرده به حج از تدوین چشم انداز بیست ساله حج و تجدید سازماندهی در بعثه و سازمان حج و زیارت بعنوان دو برنامه اساسی برای ایجاد جهش و تحول در امور اجرایی و فرهنگی حج یاد کرد و افزود: امسال امید است با توجه به پیروزی شگفت انگیز حزب الله در لبنان و تأثیرات در آن در میان مسلمانان، مراسم برائت از مشرکین با شکوه بیشتری برگزار شود.



آقای خاکسار رئیس سازمان حج و زیارت نیز در گزارشی از برنامه ریزی اجرایی برای حج سال جاری گفت: در مدت 48 روز عملیات حج، حدود صد هزار زائر در قالب 582 کاروان اعزام خواهند شد و تلاش شده است با تأمین امکانات رفاهی و حمل و نقل زمینه مناسبی برای بهره برداری معنوی بیش از پیش زائران در مدینه و مکه فراهم شود.

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