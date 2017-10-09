به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور صبح امروز (دوشنبه) در خانه کشتی شهر قم برگزار شد و تیم بیمه رازی برابر تیم مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.



نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم نوشهر در ابتدا آمده است):



۵۹ کیلوگرم: کیانوش غضنفریان – سامان عبدولی، برنده (صفر- ۸)

۶۶ کیلوگرم: نبی اله کریمی- امین سوری، برنده (صفر- ۵)

۷۱ کیلوگرم: افشین اسلامی، برنده – برومند اصلان (۱۰- ۷)

۷۵ کیلوگرم: نماینده نداشت – رسول گرمسیری، برنده

۸۰ کیلوگرم: مهدی محمدزاده، برنده – کیوان رضایی (۱۱- ۳)

۸۵ کیلوگرم: مجید مسعودی- حسین نوری، برنده (صفر- ۵ ضربه فنی)

۹۸ کیلوگرم: محمدرضا رمضانی، برنده – امیرمحمد نوروزی (۱۰- ۱۰)

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین میری – شهاب قوره جیلی، برنده (صفر – ۸)