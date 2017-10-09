به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور صبح امروز (دوشنبه) در خانه کشتی شهر قم برگزار شد و تیم بیمه رازی برابر تیم مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم نوشهر در ابتدا آمده است):
۵۹ کیلوگرم: کیانوش غضنفریان – سامان عبدولی، برنده (صفر- ۸)
۶۶ کیلوگرم: نبی اله کریمی- امین سوری، برنده (صفر- ۵)
۷۱ کیلوگرم: افشین اسلامی، برنده – برومند اصلان (۱۰- ۷)
۷۵ کیلوگرم: نماینده نداشت – رسول گرمسیری، برنده
۸۰ کیلوگرم: مهدی محمدزاده، برنده – کیوان رضایی (۱۱- ۳)
۸۵ کیلوگرم: مجید مسعودی- حسین نوری، برنده (صفر- ۵ ضربه فنی)
۹۸ کیلوگرم: محمدرضا رمضانی، برنده – امیرمحمد نوروزی (۱۰- ۱۰)
۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین میری – شهاب قوره جیلی، برنده (صفر – ۸)
تیم کشتی فرنگی بیمه رازی مقابل تیم مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر در رقابت های لیگ کشتی باشگاه های کشور به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، یک دیدار از رقابت های لیگ کشتی فرنگی باشگاه های کشور صبح امروز (دوشنبه) در خانه کشتی شهر قم برگزار شد و تیم بیمه رازی برابر تیم مرحوم حسین خواجه وندی نوشهر با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید.
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