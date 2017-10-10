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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

بانک صادرات، صدرنشین صنعت بانکداری در بورس

بانک صادرات، صدرنشین صنعت بانکداری در بورس

بانک صادرات با اختصاص حدود ۲۰ درصد از کل ارزش بازار سهام بانکی در بورس اوراق بهادار، بزرگترین بانک حاضر در بازار سرمایه کشور است.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، بنا بر اطلاعات مندرج در وبگاه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارزش روز سهام ۱۱ بانک حاضر در فهرست بورس تهران بالغ بر ۳۰۲ هزار میلیارد ریال است که ۵۸ هزار میلیارد ریال آن به بانک صادرات اختصاص دارد. در این میان بانک پاسارگاد با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار دارد و بانک ملت با اختصاص ۴۸ هزار میلیارد ریال سومین بانک بورسی از نظر ارزش بازار است.

در این میان بانک‌های تجارت، پارسیان، کارآفرین و انصار  به ترتیب رتبه های چهار تا هفت بانک های بورسی را در اختیار دارند. بر اساس این گزارش بانک‌های اقتصاد نوین، خاورمیانه، سینا و پست بانک با داشتن کمترین ارزش روز بازار بانک های بورسی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در حال حاضر بورس تهران ارزشی بالغ بر ۴۴۴۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد که حدود ۷ درصد آن در اختیار گروه بانکی است.

کد مطلب 4109031

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    نظرات

    • کارمند IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کارمندان ورسای بانک خسته نباشند

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