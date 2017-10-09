فرماندار خمینی شهر پس از ۸ ماه انتظار منصوب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس رحیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۸ ماه است، انتخاب و صدور حکم فرماندار جدید خمینیشهر در بلاتکلیفی قرار دارد، اظهار داشت: شهرستان خمینیشهر با جمعیتی بالغبر ۳۵۰ هزار نفر و حجم مشکلات متعدد نیاز دارد برای حل مشکلات نیازمند مدیریتی قاطع است.
وی با بیان اینکه حق خمینیشهر نیست که ۸ ماه بدون فرماندار اداره شود، افزود: اختیاراتی که فرماندار دارد سرپرست فرمانداری نخواهد داشت و بر این اساس ضروری است پس از این مدت طولانی راهی برای خدمت بهتر به مردم شهیدپرور و ولایی خمینی شهر با انتخاب فرماندار اندیشیده شود.
امامجمعه خمینیشهر با ابراز تقاضایی از استاندار اصفهان مبنی بر اینکه هرچه سریعتر تکلیف فرماندار شهرستان مشخص کند، تاکید کرد: در طول هشت ماه گذشته تعیین فرماندار شهرستان خمینیشهر به دلایلی مانند برگزاری انتخابات، انتخاب وزیر کشور و غیره به تاخیر افتاد اما دیگر بهانهای برای عقب انداختن این انتصاب وجود ندارد.
مسئولان بار تأمین منابع طرحهای عمرانی و خدماتی را بر دوش مردم نیندازند
وی با بیان اینکه مسئولان شهرستان از جمله شورای شهر و شهرداری باید تلاش کنند تا منابع پایدار شهرستان تقویت شود، گفت: نباید فشارِ بیش از حد برای تأمین منابع طرحهای عمرانی و خدماتی به مردم خمینی شهر تحمیل کنیم چراکه هم اکنون اقشار کم درآمد جامعه خود برای تامین زندگی روزمره با مشکل مواجه هستند.
رحیمی اضافه کرد: شهرداری باید تلاش کند با ایجاد درآمدهای پایدار کمتر به مردم برای دریافت عوارض فشار وارد شود.
مسئولان برای احیای بافت فرسوده خمینی شهر تلاش کنند
وی به مشکلات مردم خمینی شهر اشاره کرد و گفت: محلات قدیمی و محروم خمینیشهر نیاز به توجه ویژه دارند و مسئولان باید برای احیاء بافت فرسوده شهر عزم جدی داشته باشند.
امامجمعه خمینیشهر احداث کلانتری در منطقه جویآباد را از مطالبات جدی مردم این منطقه برشمرد و بیان داشت: ورودیهای خمینی شهر نیز نیازمند ساماندهی جدی است.
وی با بیان اینکه توافقنامه عملیات عمرانی در شهرک منظریه باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، ابراز داشت: رفع موانع توسعه امامزاده سید محمد، پرداخت و دریافت عوارض آلایندگی و احقاق حقوق مردم خمینیشهر از دیگر مطالبات جدی این شهرستان است.
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