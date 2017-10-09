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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

معاون استاندار خراسان شمالی:

مسئولان استان در جهت تقویت اعتماد و اعتقاد در جامعه گام بردارند

مسئولان استان در جهت تقویت اعتماد و اعتقاد در جامعه گام بردارند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: مسئولان برای تقویت جامعه از منظر شاخص های اجتماعی و اعتقادی در جهت تقویت اعتماد، امید و اعتقاد در جامعه گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های مردم خراسان شمالی، عنوان کرد: آمار باید بومی سازی شود.

مهرداد ابراهیمی افزود: برای اتخاذ تصمیم گیری و سیاست‌گذاری ها بر پایه پیمایش و تحقیق های انجام‌شده، باید آمارها بروز رسانی شده باشند تا بتوان بر اساس آن ضعف های اجرایی را جبران کرد.

وی با اشاره به وجود شکاف بین نسل اول و نسل چهارم گفت: این شکاف باید با کار درحوزه فرهنگ عمومی حذف شود چراکه اعتقادات جامعه را ضعیف می کند.

وی تصریح کرد: شکاف بین نسلی در جامعه امروز سبب تضعیف اعتقادات می شود و ما باید برای رفع این آسیب با کمک از مسائل فقهی تا آگاهی بخشی به نسل گذشته و امروز، این شکاف را در جامعه حذف کنیم.

 معاون استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه باید به آمارها برای تحکیم بنیان خانواده توجه جدی داشته باشیم، اظهار کرد: موج چهارم در جامعه امروز در راه است و مسئولان برای سالم ماندن استان از منظر اجتماعی و اعتقادی باید در جهت تقویت اعتماد، امید و اعتقاد گام بردارند.

در این جلسه، پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و مقایسه آن با پیمایش انجام شده در خراسان شمالی ارائه و نتایج احصاء شده از آن برای اعضای شورای فرهنگ عمومی مطرح شد که خبرنگاران از انعکاس این آمارهای استانی منع شدند.

کد مطلب 4109053

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