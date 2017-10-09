الجبیر: همکاری نظامی روسیه و عربستان توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگو با روزنامه ایزوستیای روسیه گفت: همکاری نظامی میان عربستان و روسیه به سطح جدیدی رسیده است و توافقات طولانی مدت خواهد بود و تمایل برای تاکید بر توسعه همکاری ها وجود دارد.

وی افزود: همکاری نظامی میان دو کشور توسعه خواهد یافت. پس از قراردادهای مربوط به خریدهای نظامی این همکاری پویا و بلند مدت خواهد شد. ۱۰ سال قبل امکان فکر کردن درباره آن وجود نداشت. مشارکت میان روسیه و عربستان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاثیرگذار خواهد بود.

عادل الجبیر به وجود شهروندانی از دو کشور در داعش و گروههای تروریستی دیگر اشاره کرد.