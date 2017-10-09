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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۲

الجبیر: همکاری نظامی روسیه و عربستان توسعه می یابد

الجبیر: همکاری نظامی روسیه و عربستان توسعه می یابد

وزیر خارجه عربستان با اشاره به اینکه همکاری نظامی میان این کشور و روسیه به سطح جدیدی رسیده است از توسعه این همکاری در آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگو با روزنامه ایزوستیای روسیه گفت: همکاری نظامی میان عربستان و روسیه به سطح جدیدی رسیده است و توافقات طولانی مدت خواهد بود و تمایل برای تاکید بر توسعه همکاری ها وجود دارد.

وی افزود: همکاری نظامی میان دو کشور توسعه خواهد یافت. پس از قراردادهای مربوط به خریدهای نظامی این همکاری پویا و بلند مدت خواهد شد. ۱۰ سال قبل امکان فکر کردن درباره آن وجود نداشت. مشارکت میان روسیه و عربستان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاثیرگذار خواهد بود.

عادل الجبیر به وجود شهروندانی از دو کشور در داعش و گروههای تروریستی دیگر اشاره کرد.

کد مطلب 4109085

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