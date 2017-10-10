خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه محمدی پور: انتظار می رود هفته آینده، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری در خصوص آن را بر عهده کنگره بگذارد. کنگره ۶۰ روز فرصت خواهد داشت تا در خصوص وضع تحریم های مجدد علیه ایران تصمیم گیری کند که در این صورت این به معنای خروج آمریکا از برجام خواهد بود.

با وجود اینکه دیگر طرف‌های این توافق، اتحادیه اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد پیوسته بر پایبندی ایران به تعهدات خویش صحه می‌گذارند، مقام‌های آمریکایی مکرر مدعی عدم پایبندی تهران به «روح برجام» هستند.

ترامپ از زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا تاکنون همواره منتقد سرسخت برجام بوده و وعده خروج از آن را داده است. وی بارها اعلام کرده است ایران به روح برجام پایبند نبوده لذا ۱۵ اکتبر پایبندی ایران به آن را تایید نخواهد کرد. باید گفت در صورت نقض برجام از سوی امریکا ایران دیگر مجبور به رعایت مفاد برجام نبوده و برنامه هسته ای خود را از سر خواهد گرفت. موضوعی که برای امریکا بسیار گران خواهد بود. به همین علت «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا از «دونالد ترامپ» خواسته است که در گزارش ۱۵ اکتبر خود به کنگره، پایبندی ایران به برجام را تایید کند و سپس به دنبال اعمال تغییرات لازم در این توافق باشد.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور « تام لی» استاد علوم سیاسی دانشگاه پومانا امریکا انجام داده است که در ادامه می آید.

*برخی منابع خبری غربی اعلام کرده اند «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا عدم پایبندی ایران به برجام را اعلام خواهد کرد و عملا برجام را نقض خواهد کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر من آنچه ترامپ ۱۵ اکتبر انجام خواهد داد اهمیتی ندارد زیرا حتی اگر وی پایبندی ایران به برجام را مورد تایید قرار ندهد، تصمیم نهایی را کنگره اتخاذ خواهد کرد. با توجه به شکست های ترامپ در کنگره انتظار می رود وی این بار نیز با شکست مواجه شده و برجام حفظ خواهد شد.

*اگر ترامپ برجام را نقض کند در این صورت برای بازگشت تحریمهای هسته ای ایران، کنگره آمریکا باید رای گیری کند. آیا کنگره چنین تصمیمی خواهد گرفت؟

همانطور که ذکر شد، ترامپ تاکنون مسائل بسیار مهمی را در کنگره مطرح نموده از جمله قانون اوباماکر یا مراقبت های بهداشتی اوباما و قانون مربوط به مهاجرت. واقعیت این است که وی تاکنون نتوانسته در کنگره موفقیتی به دست آورد. انتظار می رود کنگره رای به لغو برجام ندهد.

*برخی افراد مانند Richard Goldberg معتقد هستند اگر ترامپ برجام را نقض کند در این صورت اروپایی ها وی را در خصوص تحریم مجدد هسته ای ایران همراهی خواهند کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

بر اساس گزارش خبرگزاری های مهم جهان، دولتهای اروپایی از تصمیم ترامپ جهت لغو برجام حمایت نخواهند کرد . اگر ترامپ پایبندی ایران به برجام را مورد تایید قرار ندهد و اگر کنگره نیز از نظر ترامپ حمایت کند، ایران قطعا به تعهدات خود در قبال برجام پایبند نخواهد بود و برنامه هسته ای خود را از سر خواهد گرفت.