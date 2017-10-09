انتصابات در شهرداری بوشهر با طی کامل مراحل استعلام انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: از مدیرکل سازمان بازرسی استان بوشهر می‌خواهیم که به دو شغله بودن برخی مدیران اجرایی رسیدگی کند.

وی افزود: از مدیرکل سازمان بازرسی درخواست دارم بررسی کنند بعضی افراد که سمت اجرایی دارند و فرماندار هستند و یک سر دفتر ثبت و اسناد نیز دارند که این مصادیق دوشغله بودن است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد که آیا با قانون دوشغله ها مغایرت دارد یا خیر.

هاشم‌زاده ادامه داد: فرماندار بوشهر اخیرا نامه‌ای به شورا ارسال کردند که «بنا بر گزارش واصله برخی از اعضای شورا در انتصابات شهرداری دخالت می کنند» از فرماندار درخواست داریم مشخص کند به طور شفاف که چه کسانی در عزل و نصب‌ها دخالت کرده‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بوشهر افزود: اینگونه نامه‌نگاری مبهم جای تاسف دارد و جناب فرماندار باید به صورت شفاف پاسخگو باشد و افراد دخالت‌کننده را معرفی نماید تا مردم نیز مطلع باشند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از شهردار درخواست داریم در انتصابات خود مراحل استعلام‌ها به صورت کامل طی شود و بعد از اخد استعلام انتصابات صورت گیرد.

هاشم زاده در مورد دو پروژه چرخ فلک و تقاطع غیر همسطح گفت: هر دو پروژه از اولویت بالایی برخوردار است اما اگر چرخ و فلک با تاخیر یک‌ماه به بهره برداری برسد شاید ایرادی نداشته باشد اما تقاطع غیر همسطح با توجه به شرایط خاص آن باید در اولویت اول قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تزریق نقدینگی شاهد سرعت بیشتر پروژه تقاطع غیر همسطح بوشهر باشیم تا انشالله طی زمان بندی انجام شده به بهره‌برداری برسد.