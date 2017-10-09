به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفری ظهر امروز در جلسه هم اندیشی کارگروه گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه امروز همه کشورها توریست پذیر شدهاند و هیچ کشوری را در دنیا نمییابیم که این صنعت در آن رواج نیافته باشد، اظهار داشت: برخی کشورها به موفقیتهای بزرگ رسیدند و برخی کشورها مانند اسپانیا نیز در این حوزه مرتکب اشتباهات بزرگی شدند.
وی بیان کرد: اسپانیا از آنجا که مدلی در توسعه گردشگری نداشت، اقدام به استفاده از الگوهای دیگر کشورها کرد و دچار مشکلاتی شد در حالی که اگر مدلهای کشورهای دیگر را پیاده کنیم، آغاز اشتباه است.
جعفری تصریح کرد: باید از مدلهای موفق دنیا و از موفقیتها و شکستهای آنها درس بگیریم اما نباید همانها را در کشور خود پیاده کنیم زیرا در هیچ نقطهای از جهان ایران دیگری یا یزدی دیگری نداریم و ویژگیهای ایران، یزد و دیگر شهرهای گردشگرپذیر کشور نظیر فرهنگ، آداب، رسوم، تغذیه و ... مختص خود آنها است.
مشاور سازمان جهانی جهانگردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گردشگری در اغلب کشورهای دنیا به یک صنعت تبدیل شده است، افزود: همه صنایع معایب و آسیبهایی دارند که این معایب در کشور ما نیز ظهور و بروز پیدا کرده است اما باید به سمتی برویم که آسیبها به حداقل میزان ممکن برسد.
جعفری تاکید کرد: البته گردشگری از حالت صرف تجاری به سمت گرشگری مذهبی، علمی، سلامت و ... نیز رفته است و این امر دنیای گردشگری را متفاوت و متمایز از قبل کرده است.
وی با اشاره به اینکه از زمان شکلگیری صنعت گردشگری، اروپا توانست به موفقیتهای بزرگی در این صنعت دست پیدا کند، افزود: اکنون نیز اروپا در حوزه صنعت گردشگری بسیار موفق است و باید این موفقیتها را در ادامه مسیر خود در نظر داشته باشیم.
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