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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

مشاور سازمان جهانی جهانگردی:

مدل‌های گردشگری هیچ کشوری نباید در ایران پیاده‌سازی شود

مدل‌های گردشگری هیچ کشوری نباید در ایران پیاده‌سازی شود

یزد ـ مشاور سازمان جهانی جهانگردی گفت: کشورهای بسیاری در حوزه گردشگری موفق هستند اما مدل‌های هیچ کشوری نباید در ایران پیاده‌سازی شود زیرا هیچ‌کجا شبیه به ایران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جعفری ظهر امروز در جلسه هم اندیشی کارگروه گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه امروز همه کشورها توریست پذیر شده‌اند و هیچ کشوری را در دنیا نمی‌یابیم که این صنعت در آن رواج نیافته باشد، اظهار داشت: برخی کشورها به موفقیت‌های بزرگ رسیدند و برخی کشورها مانند اسپانیا نیز در این حوزه مرتکب اشتباهات بزرگی شدند.

وی بیان کرد: اسپانیا از آنجا که مدلی در توسعه گردشگری نداشت، اقدام به استفاده از الگوهای دیگر کشورها کرد و دچار مشکلاتی شد در حالی که اگر مدل‌های کشورهای دیگر را پیاده کنیم، آغاز اشتباه است.

جعفری تصریح کرد: باید از مدل‌های موفق دنیا و از موفقیت‌ها و شکست‌های آنها درس بگیریم اما نباید همان‌ها را در کشور خود پیاده کنیم زیرا در هیچ نقطه‌ای از جهان ایران دیگری یا یزدی دیگری نداریم و ویژگی‌های ایران، یزد و دیگر شهرهای گردشگرپذیر کشور نظیر فرهنگ، آداب، رسوم، تغذیه و ... مختص خود آنها است.

مشاور سازمان جهانی جهانگردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گردشگری در اغلب کشورهای دنیا به یک صنعت تبدیل شده است،‌ افزود: همه صنایع معایب و آسیب‌هایی دارند که این معایب در کشور ما نیز ظهور و بروز پیدا کرده است اما باید به سمتی برویم که آسیب‌ها به حداقل میزان ممکن برسد.

جعفری تاکید کرد: البته گردشگری از حالت صرف تجاری به سمت گرشگری مذهبی، علمی، سلامت و ... نیز رفته است و این امر دنیای گردشگری را متفاوت و متمایز از قبل کرده است.

وی با اشاره به اینکه از زمان شکل‌گیری صنعت گردشگری، اروپا توانست به موفقیت‌های بزرگی در این صنعت دست پیدا کند،‌ افزود: اکنون نیز اروپا در حوزه صنعت گردشگری بسیار موفق است و باید این موفقیت‌ها را در ادامه مسیر خود در نظر داشته باشیم.

کد مطلب 4109124

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