به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: نشست تخصصی مدیران موجب هم‌افزایی و تصمیم‌گیری بهتر در انجام فعالیت‌های دینی و فرهنگی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی دارابی افزود: مدیران سازمان تبلیغات اسلامی باید با انگیزه و آنهم انگیزه الهی به اجرای فعالیت‌های فرهنگی و ارائه خدمت به مردم بپردازند.

وی اضافه کرد: امروز مدیران ما در ساحت تبلیغ مصداق بارز مدیران جهادی و انقلابی هستند و تنها کار جهادی و انقلابی است که می‌تواند تاثیرگذار واقع شود.

وی از میزبانی تبلیغات اسلامی کردستان در راستای برگزاری این نشست منطقه‌ای تقدیر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این نشست عنوان کرد: برگزاری این نشست در راستای ارائه راهکارها و پیشنهادات فرهنگی توسط مدیران ادارات تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام مختار کرمی بیان کرد: ارتقای فعالیت‌های فرهنگی نیازمند همگرایی و هم‌افزایی و تبادل تجربیات مدیران است و باید از این نشست‌ها به عنوان فرصتی در این زمینه استفاده برد.

در این نشست معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران کل استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، ایلام و لرستان نیز حضور داشتند و راهکارها و پیشنهادات خود را در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی ارائه دادند.

گفتنی است، این نشست یک‌روزه به میزبانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سالن جلسات مجتمع فرهنگی نور شهرستان سنندج برگزار شد.