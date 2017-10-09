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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

با حکمی از سوی فرهاد رهبر؛

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد منصوب شد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی حسین نصیرزاده را به سمت مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در  این حکم آمده است:

«باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد طی نامه جداگانه ای از زحمات و تلاش های سیدمحمدتقی طباطبایی حکیم به عنوان مسئول اداره کل امور شاهد و ایثارگران این دانشگاه قدردانی کرد.

کد مطلب 4109173

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