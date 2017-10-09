مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این حکم آمده است:

«باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد طی نامه جداگانه ای از زحمات و تلاش های سیدمحمدتقی طباطبایی حکیم به عنوان مسئول اداره کل امور شاهد و ایثارگران این دانشگاه قدردانی کرد.