خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فاطمه محمدی پور: در پی تهاجم داعش به شمال عراق که در نتیجهٔ آن پیشمرگ‌های کرد به طور غیررسمی کنترل برخی از مناطق را که نیروهای تحت کنترل بغداد رهایشان کرده بودند، در دست گرفتند، خواسته‌ها برای استقلال کردستان قوت گرفت. با عملیات مشترک نیروهای کرد و حکومت مرکزی عراق برای آزادسازی موصل، تاریخ همه‌پرسی بارها اعلام شد و به تعویق افتاد. سرانجام مقام‌های بلندپایه دولتی و احزاب سیاسی کردستان عراق تاریخ برگزاری همه‌پرسی برای اعلام استقلال کردستان عراق را ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ اعلام کردند. این تصمیم در طی نشستی در اربیل عراق به ریاست «مسعود بارزانی» رهبر کردستان عراق گرفته شد.

علیرغم افزایش مخالفت های بغداد و کشورهای همسایه عراق با جدایی اقلیم کردستان و تجزیه عراق، همه پرسی جدایی کردستان عراق ۲۵ سپتامبر برگزار شد. ناظران معتقد هستند جدایی احتمالی اقلیم نفع و صرفی برای مردم کرد نخواهد داشت؛ چرا که کشوری محصور در خشکی و با ضعف ژئوپلیتیک و عدم شناسایی از سوی جامعه بین المللی در سرزمین پر منازعه خاورمیانه ظهور خواهد کرد.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با «ریچارد کوزلاریچ» تنظیم نموده که در ادامه می آید.

«ریچارد کوزلاریچ» مدیر اندیشکده علوم و سیاست‌گذاری انرژی در دانشگاه جرج میسون و سفیر پیشین آمریکا در جمهوری آذربایجان (۱۹۹۴-۱۹۹۷) و و بوسنی و هرزگوین ( ۱۹۹۷-۱۹۹۹) است.

*رفراندوم اقلیم کردستان عراق در تاریخ ۲۵ سپتامبر برگزار شد. تأثیر این رفراندوم بر جریانات سیاسی درون اقلیم چیست؟

برای من بسیار سخت است در مورد چگونگی تاثیر رفراندوم کردستان عراق بر کردها در دیگر کشورهای منطقه صحبت کنم. من باور دارم که این رفراندوم و رفراندوم کاتالونیا دیگر اقلیت های قومی در خاورمیانه و اروپا را جهت کسب خودمختاری بیشتر تحریک می کند.

*واکنش قدرتهای منطقه ای به جدایی اقلیم کردستان از عراق چیست؟

من فکر می کنم، ترکیه در قبال جدایی کردستان از عراق بیش از حد واکنش نشان داده است. من به خوبی می دانم که ترکیه با جمعیت کرد داخل قلمرو خود مشکلات سیاسی داخلی دارد. اما تهدید به قطع صادرات نفت از مناطق کرد نشین عراق به خارج از طریق ترکیه، نه به نفع ترکیه است و نه به نفع کردها. در حال حاضر ترکیه باید به آرام کردن اوضاع و نه متشنج کردن آن کمک کند.

* واکنش قدرت های بین المللی به جدایی منطقه کردستان از عراق چیست؟

به طور کلی جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سعی کرده است رهبر کردهای عراق را متقاعد کند که رای گیری و رفراندوم نمی تواند به آنها کمک کند. پس از رفراندوم بسیاری از کشورها فرایند رای گیری را به عنوان یک اقدام قانونی شناسایی نکردند.

* پس از همه پرسی، ما شاهد تحریم شدید اربیل بودیم. با توجه به این تحریم ها، آیا شما فکر می کنید که بارزانی از تصمیم خود برای جدایی از بغداد عقب نشینی خواهد کرد؟

من به خوبی می دانم که اقدامات گوناگون بسیاری علیه اربیل از سوی دولت عراق صورت گرفته است. از جمله ممنوعیت صادرات نفت از مناطق کردنشین عراق، ممنوعیت پروازهای بین المللی به اربیل عراق، و قطع دسترسی اربیل به سیستم بانکی عراق. اینکه آیا این اقدامات بر کردهای عراق تاثیرگذار خواهد بود یا نه هنوز مشخص نیست و زود است در این مورد صحبت کنیم. آنچه در حال حاضر مهم است آرام کردن اوضاع در طی یک دوره موقت می باشد.