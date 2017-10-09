تلاش برای شناسایی و دستگیری شکارچیان مرال در زرین گل ادامه دارد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جمعه (۱۴ مهر) شنیده شدن صدای شلیک دو گلوله در دهنه زرین گل به محیط بانان گزارش شد.

وی افزود: تیم محیط بانان و ماموران یگان حفاظت به منطقه اعزام شده و لاشه دو راس مرال (گوزن حفاظت شده) و شکارچیان را مشاهده می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گستان با بیان اینکه شکارچیان از تاریکی شب استفاده و فرار کردند، ادامه داد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متخلفان (دو شکارچی مرال) از طریق پلیس آگاهی شهرستان علی آبادکتول در حال انجام است.

وی با یادآوری اینکه لاشه این دو مرال ( یک راس مرال نر و یک راس مرال ماده) به محیط زیست منتقل شده است، اضافه کرد: همچنین در همان روز (جمعه) دو چادر گاوبانگی (کومه محیط بانان) به آتش کشیده شده است.

آسیب جانی نداشتیم

عبدوس با بیان اینکه یکی از این چادرها در ارتفاعات زرین گل علی آبادکتول و دیگری در ارتفاعات درازنو کردکوی به آتش کشیده شده، خاطرنشان کرد: این حادثه در زمان تعویض شیفت همکاران محیط بان اتفاق افتاده و خوشبختانه آسیب جانی نداشته ایم.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته هم در چنین ایامی یک چادر گاوبانگی در ارتفاعات زرین گل به آتش کشیده شده بود، تصریح کرد: با توجه به حضور نداشتن همکاران در محل، امکان شناسایی متهم یا متهمان کم است اما تلاش می شود که اقدامات موثری برای پیشگیری از تکرار این گونه حوادث در گلستان انجام گیرد.

عبدوس یادآور شد: چادرهای گاوبانکی به منظور سرشماری مرال ها در فصل جفت گیری از ۱۵ شهریور در گلستان برپا شده و هم اکنون در روزهای پایانی فصل جفت گیری این گونه قرار داریم.