اتمام گازرسانی به کل کشور تا پایان برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا مشایخی با اشاره به این که ۱۰۰۰ روستای کشور تا ۲۲ بهمن امسال به شبکه گازرسانی کشور متصل می‌شوند، گفت: افزون بر این، چهار هزار روستای دیگر نیز در حال نقشه برداری، برنامه ریزی، پیمان سپاری و اجرای عملیات گاز رسانی هستند.

وی جمعیت بهره‌مند شهری کشور از گاز طبیعی را ۹۶ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون یکهزار و ۱۰۰ شهر کشور به شبکه گاز رسانی متصل هستند و تلاش می‌شود به زودی ۱۲۳ شهر دیگر کشور با اولویت شهرهای مرزی و کمتر توسعه یافته از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان این که امسال هیچ محدودیتی به نیروگاه‌ها نداده‌ایم و مصرف گاز نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد داشته است، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمستان پیش رو را بدون مشکل سپری کنیم و گزارش‌های دریافت شده از استان‌ها نشان می‌دهد که با آمادگی کامل وارد فصل سرد می‌شویم.

مشایخی با بیان این که همکاری دستگاه‌ها سبب یکنواختی و شکوفایی شرکت گاز خراسان جنوبی شده است اظهار کرد: از همین رو سعی می‌کنیم در اصلاحیه بودجه ۹۶ خراسان جنوبی اعتبارهایی را در نظر گیریم که بتوانند پروژه‌های بیشتری را اجرا کند.

معاون مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در ادامه سخنان خود از اتصال ۳ شهر گزیک، طبس مسینا و زهان در خراسان جنوبی تا یک ماه آینده به شبکه گازرسانی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم شهر دیهوک نیز که به روش گاز طبیعی فشرده (CNG)در دست اجراست تا پایان امسال به شبکه گازرسانی متصل شود که با این اقدام درصد بهره مندی شهری به ۹۵ درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به این که هم اکنون ۲۱ شهر و ۲۱۵ روستای خراسان جنوبی به شبکه سراسری گاز کشور متصل هستند، افزود: گازرسانی به ۱۷۲ روستای دیگر این استان در دستور کار قرار دارد که تا پایان امسال، ۷۰ روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند می‌شوند که با احتساب روستاهای دردست اجرا درصد بهره مندی روستایی به ۵۶ درصد خواهد رسید.

هم اکنون ۲۰۱ هزار مشترک در شهرها و روستاهای خراسان جنوبی از نعمت گاز بهره مند هستند.