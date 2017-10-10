ادامه اکتشاف در دریای شمال/سرخورده شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی استات اویل اعلام کرد عملیات اکتشاف نفت این شرکت نروژی در دریای بارنت در نزدیکی قطب شمال در سال جاری میلادی ناامید کننده بوده است، اما این شرکت برنامه‌های قطعی برای حفر پنج چاه دیگر در این منطقه در سال ۲۰۱۸ میلادی دارد.



طبق اعلام نهاد مدیریت نفت نروژ، آخرین چاه اکتشافی سال ۲۰۱۷ میلادی استات اویل در دریای بارنت در منطقه کویجن سنترال نتوانست به ذخایر نفت و گاز دست یابد.



از میان پنج چاه اکتشافی استات اویل در دریای شمال در سال جاری میلادی، تنها یکی از آنها به یک کشف کوچک نفتی منتهی شد.



سخنگوی استات اویل گفت: بی‌گمان ما سرخورده هستیم زیرا امیدوار بودیم نتایج بهتر ی در سال جاری میلادی به دست آوریم.