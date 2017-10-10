استفاده از دارو برای محافظت از فضانوردان در ماموریت به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، محافظت از فضانوردان در برابر اشعه های کهکشانی یکی از چالش های اصلی ماموریت ارسال انسان به مریخ است.

در همین راستا داگلاس تریر یکی از مهندسان ارشد فناوری ناسا در اجلاس نوآوریCodex در لندن گفت: ناسا تصمیم دارد با استفاده از داروهای تغییر دهنده کد «دی ان ای» و ابزارهای اصلاح اپی ژنتیک از فضانوردانی که در ماموریت ۲۰۳۰ به مریخ می روند، محافظت کند.

در حقیقت محققان ناسا سعی دارند هرگونه خسارتی که در نتیجه برخورد ذرات پرانرژی به بدن فضانوردان وارد می شود و احتمال ابتلا به سرطان و بیماری های دیگر را در فضانوردان ایجاد می کند، از بین ببرند.

به عنوان مثال یکی از روش های در حال بررسی، ماده ای است که تاثیر جوان کننده در موش های آزمایشگاهی داشته است. همچنین دانشمندان به دنبال استفاده از روش های پیشرفته تر برای تغییر دی ان ای فضانوردان هستند اما هنوز بحث های اخلاقی استفاده از این روش ها به نتیجه نرسیده است.