به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی وکیلی، معاون تدارکات و امور کالای مدیریت بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این باره گفت: کارشناسان فنی و بازرگانی این مدیریت با جمع آوری اطلاعات تولیدکنندگان داخلی از طریق برگزاری نشستهای کارشناسی و بازدیدهای میدانی نسبت به ارزیابی فنی و بازرگانی آنها بر اساس شیوه نامه ارزیابی سازندگان و تامین کنندگان وزارت نفت اقدام میکنند.
وی با اشاره به اینکه این معاونت سعی دارد سازندگان داخلی را از نیازمندیهای صنعت نفت، آگاه کند، افزود: همچنین قرار است به معرفی برترینهای تولید داخل و ترغیب بهرهگیری از توانمندیها و قابلیتهای آنها اقدام کند.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی با هدف تعیین وضع موجود و تبیین راهبردهای پیشرو با توجه به امکانات موجود، بررسی بازارهای داخلی و بین المللی با هدف تعیین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بازدید از توانمندیهای شرکتهای متقاضی حضور در فهرست بلند وزارت نفت و ارزیابی آنها بر اساس دستورعملهای ارزیابی سازندگان و تأمین کنندگان وزارت نفت، همکاری در ویرایش دستورعملهای ارزیابی و تدوین رتبه بندی سازندگان داخلی، سیاستگذاری کلان در زمینه خریدهای انبوه و روشهای تامین کالا و مدیریت قراردادها و تنظیم اسناد و مدارک مالی مربوطه از جمله اقدامهایی است که برای شناسایی برترینهای تولیدهای داخل در نظر گرفته شده است.
به گفته وکیلی، برای این فرآیند سامانهای مرکزی در نظر گرفته شده که شرکتهای سازنده و تامین کننده در آن ثبت نام و حیطه فعالیتهایشان را اعلام میکنند، سپس براساس خود اظهاری سازندگان و تامین کنندگان، کمیته فنی و تخصصی پالایش و پخش اقدام به ارزیابی توانمندی سازندگان میکند.
تحقیقات صنعتی و پشتیبانی ساخت داخل
وکیلی با بیان اینکه مدیریت بازرگانی علاوه بر حوزه شناسایی و ارزیابی منابع، تحقیقات صنعتی و پشتیبانی ساخت داخل را نیز بر عهده دارد، افزود: تاکنون بخش تئوریک پروژههای تحقیقاتی و ساخت نمونه در مدیریت پژوهش شرکت ملی پالایش و پخش فعالتر بوده که قرار است مدیریت بازرگانی و معاونت پشتیبانی و ساخت سازندگان را به سمتی هدایت کند که پروژه های تحقیقاتی، اثر بخش و منجر به تولید فناورانه و تجاری سازی شود و در حد ساخت یک نمونه باقی نماند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم به دستور وزیر نفت پروژه ساخت ۱۰ قلم گروه کالایی استراتژیک پیگیری و راهبردها، برنامهها و سیاستهای ساخت تجهیزات داخل متمرکز شد، ادامه داد: هدایت این امر را معاونت مهندسی و پژوهشی وزارت نفت بر عهده دارد و واحدهای پشتیبانی و ساخت شرکتهای اصلی نفت موظف به همکاری هستند.
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