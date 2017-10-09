استولتنبرگ: حضور روسیه، شرایط سوریه را دشوارتر کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز دوشنبه در نشست پارلمانی این سازمان در بخارست گفت که ناتو نباید به روسیه اجازه دهد حضور خود در لیبی را تقویت کند؛ چرا که مشارکت مسکو در حل بحران در سوریه نیز «حتی اوضاعی به مراتب دشوارتر» را ایجاد کرده است.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بدون اشاره به مبارزه مسکو با گروهک های تکفیری تحت حمایت غرب در سوریه ادامه داد: به دقت اوضاع کلّی در لیبی را دنبال می کنیم. ما اثرات حضور روسیه در سوریه و اینکه چطور اوضاع را حتی پیچیده‌ تر کرده است را نیز مشاهده کرده‌ ایم!

«ینس استولتنبرگ» در ادامه افزود: البته باید از وقوع شرایط مشابه در لیبی جلوگیری کنیم و به همین دلیل، از تمامی طرفین از جمله روسیه نیز می‌خواهیم که از تلاش‌ های تحت حمایت سازمان ملل و نیز دولتی که توسط این سازمان در کشور لیبی به رسمیت شناخته شده است، حمایت کنند.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

در این میان، جبهه غربی-عربی حامیان تروریست های داعش روسیه را متهم کردند که حملاتش به جای گروه تروریستی داعش بر مخالفان سوری متمرکز بوده است.

گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

شایان ذکر است، سوریه از ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروهک های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-عبری از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.