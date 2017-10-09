به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عدالتخواه امروز در جلسه شورای عالی قشر بسیج کارمندی استان کرمانشاه، اظهار داشت: برای پیشگیری از سو استفاده معاندین این آمادگی وجود دارد که بخشی از احکام صادره از امروز با استفاده از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس به پاکسازی محیط زیست به ویژه در مسیر تردد زوار اربعین توسط محکومین اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این پاکسازی ها از مسیر کنگاور تا مرز خسروی انجام خواهد شد بیان کرد: این امر به ویژه در ایام اربعین که ممکن است برخی نسبت به جمع آوری زباله در محل های مناسب توجه نداشته باشند اهمیت بیشتری دارد.

عدالتخواه خواستار استفاده از ظرفیت اتحادیه های صنف خیاطی و تعمیرات کفش و... در مسیر پیاده روی اربعین شد و عنوان کرد: در امر برپایی ایستگاه های صلواتی و ارائه خدمات هماهنگی های لازم با متولیان امر انجام تا با انسجام بیشتری کارها اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه پس از ایام اربعین از نهادهایی که بیشترین خدمت رسانی را داشته اند توسط بسیج کارمندی تقدیر می شود، افزود: مطرح شدن این اقدامات در بسیج برای ایجاد شور و هیجان انقلابی و تسریع در انجام امور است.

عدالتخواه با بیان اینکه بر مبنای حدیثی از امام حسن(ع) مومن پنج نشانه دارد که زیارت اربعین یکی از آنان است، گفت: پیاده روی اربعین چند سالی است که به صورت منسجم در مرزهای مهران، شلمچه و چزابه انجام شده و تا این زمان نیز تصمیم بر آن است که از مرز خسروی هم اعزام شود.

وی با اشاره به اینکه زائرینی که از اقصی نقاط کشور می آیند نیازمند دریافت خدمت هستند، افزود: تاکنون دستگاه های اجرایی دستورالعملی الزامی درباره اربعین دریافت نکرده اند بنابراین بحث اربعین یک مقوله اعتقادی است که در این راستا ادارات می توانند با جمع آوری وجوهی نقدی نسبت به پرداخت بخشی از هزینه های اربعین شامل نیمی از ویزای زائرین اقدام کنند.

عدالتخواه خواستار سازماندهی اقدامات مربوط به اربعین توسط دبیرخانه شورای عالی قشر بسیج کارمندان شد و گفت: شایسته است ادارات مختلف در طول مسیر امکاناتی را با حفظ تدابیر امنیتی و حفاظتی در اختیار زائران قرار دهند.

وی با بیان اینکه از روز دهم آبان ماه و تا چند روز پس از اربعین بسیج همگانی لازم است، افزود: به منظور خدمت رسانی حداکثری به زوار اربعین لازم است مناطقی از مسیر پیاده روی که آنتن دهی کمتری دارد توسط مخابرات پوشش داده شود و جلساتی با پلیس راهور و انتظامی برگزار شود.

عدالتخواه خاطر نشان کرد: از روز دهم آبان ماه نیز دستگاه قضایی استان به صورت کشیک دائمی در تمام مسیرها حضور دارد و همچنین کشیک موقت نیز مستقر می شود، علاوه بر آماده باش و حضور فوق العاده پزشکی قانونی، بیمه ها نیز باید به صورت ویژه تری حضور داشته باشند.

وی تبعیت از ائمه اطهار(ع) را افتخار جهان اسلام دانست و افزود: افرادی به پشتوانه ۷۰ کشور دنیا پرچمی جعلی از رسول اکرم(ص) در دست گرفتند و مدعی اسلام شدند که با تمسک به رهنمون های مقام معظم رهبری و حرکت در خط نورانی ائمه اطهار(ع) پس از چند سال و با اهدای خون شهدای زیادی از جمله ۱۴ شهید مدافع حرم در استان کرمانشاه و شهید حججی ها پرچم جعلی آنان بر کنده شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به هجمه های وارده به قوه قضاییه گفت: اراذل و اوباش در پی تشویش اذهان عمومی هستند چه اینکه قوه قضاییه نهادی است که به طور مستقیم از سوی ولی فقیه انتخاب می شود و رئیس آن مجتهدی عالم و جامع الشرایط است و همچنین شرایط ورود به دستگاه قضایی نیز سخت و پیچیده است.

عدالتخواه مبارزه با مفاسد، انحرافات در جامعه را رسالت دستگاه قضایی دانست و گفت: این دستگاه به خوبی از پس وظایف محوله برآمده است بر همین مبنا عده ای دشمن شده اند چه اینکه اگر دستگاه قضایی چنین فعالیتی نداشت هیچگاه مورد حمله قرار نمی گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی از ابتدا روسایی داشته که سالم و مورد اعتماد معظم له و نظام بوده و البته از زمان شهید بهشتی(ره) هم شایعاتی وجود داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: طی چند روز اخیر کمیته حمایت از سرمایه گذاری در دستگاه قضایی ملغی شد و جایگزین آن بخشنامه ای جامع درباره اقتصاد مقاومتی واصل شد که لازم است در این راستا ماهیانه جلساتی در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه که همانا تسهیل سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای تولیدی است برگزار شود.