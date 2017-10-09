رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم شب شعر آیینی به مناسبت هفته نیروی انتظامی شامگاه پنج شنبه ۲۰ مهر ماه با شعرخوانی شاعران آیینی استان در سالن تالار حافظ بجنورد برگزار می شود.

رضایی افزود: در این مراسم شعرخوانی که با حضور فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شاعران استان برگزار می شود، ۱۵ نفر از شاعران استان به شعرخوانی خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: شعر آیینی از دیر باز برای زنده نگه داشتن حماسه عاشورا رواج داشته است و شاعران در این زمینه با اشعار تأثیرگذار خود نقش مهمی داشته اند.

معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: برگزاری اینگونه شب شعر ها در مناسبت های مختلف راهکار خوبی برای ایجاد ارتباط و آشنایی دوسویه شاعران و تبلور اندیشه های هنری آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر یاد شده با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای شعر استان و معاونت فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی خراسان شمالی بیستم مهرماه در تالار حافظ برگزار خواهد شد.