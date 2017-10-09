خطوط ۱۱۰ پلیس در مازندران تجمیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود میرفیضی در همایش پلیس، امنیت و اصناف با اشاره به تجمیع خطوط ۱۱۰ استان اظهار داشت: پلیس نزدیکترین همسایه به اصناف و مردم است و با تجمیع خطوط ۱۱۰ پلیس این امکان را پیدا کرده که بتواند در سریعترین زمان ممکن در صحنه حضور داشته باشد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به این که بازاریان از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون نقش انکار ناپذیری در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و تامین نظم و امنیت جامعه بر عهده داشتند،گفت:در عصر حاضر نیز اصناف نقش بی بدیلی در ارتقاء امنیت اجتماعی بر عهده دارند.

میرفیضی با اشاره به شعار هفته نیروی انتظامی «پلیس برای امنیت،امنیت برای همه» تصریح کرد: این شعار برگرفته از نگاه مقام معظم رهبری و با در نظر گرفتن شرایط زمانی به عنوان یک پشتوانه راهبردی برای یک سال تعریف شده است.

وی خاطرنشان کرد: امنیت همانند اکسیژن یک نیاز اساسی برای انسان هاست و برای ایجاد آن تمامی اقشار اجتماعی باید با پلیس مشارکت داشته باشند.

میرفیضی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که نیروی انتظامی مایه آبروی نظام است،اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک نگاه حاکمیتی به کار پلیس دارد.

سردار میرفیضی درادامه،اظهار داشت: ۱۴۰ هزار واحد صنفی در سطح استان مازندران در حال فعالیت هستند که این واحدها می توانند در تامین امنیت استان نقش ارزنده ای در همکاری با نیروی انتظامی داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان امنیت را یک پیش نیاز برای همه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برشمرد و گفت: رفتن به سمت رفاه هدف غایی است، از این رو امنیت باید مردمی شود چراکه افزایش مشارکت مردمی در ایجاد امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، جرایم و ناهنجاری‌ها اثرگذار خواهد بود.

فرمانده انتظامی اسان مازندران با اشاره به این که پلیس همواره به دنبال جلب اعتماد مردم است، تصریح کرد: وجود امنیت در جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و تلاش های ارزنده نیروهای نظامی و انتظامی است.

وی مردم را سرمایه اجتماعی پلیس برشمرد و گفت: پلیس در ویترینی شیشه ای قرار گرفته است که مردم می توانند بر آن نظارت داشته باشند و در کنار آن نیز پلیس به دنبال ارتقاء سرمایه های اجتماعی خود است.

سردار میرفیضی همچنین اظهار داشت: بازار باید توسط خود اقشار بازار اداره شود و نیروی انتظامی هم در این راستا و برای این که بازار در شان جامعه اسلامی باشد با اصناف همکاری لازم را خواهد داشت.

میرفیضی اذعان داشت: تعامل خوبی بین نیروی انتظامی و اصناف در سطح استان وجود دارد ولی نباید به همین قدر بسنده کرد بلکه باید به دنبال ارتقاء این تعاملات باشیم.