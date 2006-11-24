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۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۱

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

تمدن اسلامی می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد

تمدن اسلامی می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد

حجت الاسلام محمدی عراقی گفت: پیام انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، به جامعه جهانی این بود که امروز هم تمدن اسلامی می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری مهر در اصفهان؛ گفت: همانگونه که در قرنهای پنجم و ششم، اصفهان به عنوان پایتخت بزرگترین حکومت و دولت اسلامی بود، و بزرگترین چهره های علمی، فرهنگی و هنری نیز از همان زمان در اصفهان رشد و نمو کردند که ما الآن شاهد ظهور و بروز آنها هستیم؛ هم اکنون نیز باید به جهانیان بفهمانیم که امروز جهان اسلام می تواند حرف اول را در سطح بین المللی و در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و هنری بزند و با سربلندی تمدن اسلامی را در دنیا احیا کند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدی عراقی با اشاره به اینکه هدف ما از انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، فقط احیاء گذشته و معرفی شخصیتهای گذشته نبود، گفت: پیام ما به جامعه جهانی این است که امروز هم تمدن اسلامی می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد.

 

وی که در حاشیه همایش بین المللی قرآن کریم و مسایل جهان معاصر با خبرگزاری مهر گفتگو می کرد، افزود: از جمله برنامه هایی که در همین راستا طراحی و اجرا شده، همین همایش است که با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آیسیسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی کشورهای اسلامی) در اصفهان در حال برگزاری می باشد.

 

او قرآن کریم را به عنوان سند جاویدان اسلام و نبوت پیامبر عنوان کرد و گفت: قرآن کریم می تواند به عنوان منبع تولید اندیشه و پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن باشد.

 

وی همچنین اظهار داشت: از جمله برنامه های این همایش، گرامیداشت اندیشمندی عالیمقام یعنی راغب اصفهانی صاحب کتاب معروف المفردات، به عنوان کسی که مورد قبول علمای شیعه و سنی است، می باشد، که در دنیای امروز و با تلاش فراوان دشمن برای ایجاد اختلافات فرقه ای بین شیعه و سنی و کوشش دشمن برای پوشاندن شکستهای خود، این گرامیداشت می تواند مقدمه ای باشد برای همگرایی، اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر جهان اسلام. لذا ما تلاش داریم که با حضور نخبگان جهان اسلام در چنین

همایشهایی، و با کمک آنها، پیام همگرایی، یگانگی و اتحاد جهان اسلام را به گوش تمام ملتهای مسلمان برسانیم.

 

وی به کار گرفتن هنر مدرن و رسانه مدرن در بیان مفاهیم قرآنی را از جمله کارهای بزرگ هنرمندان جمهوری اسلامی دانست و گفت: فقط در جمهوری اسلامی ایران است که ما می توانیم ادعا کنیم سینمای قرآنی داریم. سینمایی که داستانها و مفاهیم قرآن را با رعایت تمام موازین دینی و قرآنی تهیه و پخش می کند.

 

حجت الاسلام محمدی عراقی در پایان نهضت ترجمه را یکی از مسایل مطرح شده در این همایش دانست و خاطر نشان ساخت: باید براین اساس منابع و مقالات فارسی به زبانهای زنده دنیا ترجمه شود، تا چهره نامناسبی که از جهان اسلام و ایران ارائه شده تصحیح و چهره واقعی آن به جهانیان خصوصا جهان اسلام نمایانده شود.

 

همایش بین المللی قرآن کریم و مسایل جامعه معاصر و بزرگداشت شخصیت علمی راغب اصفهانی با حضور اندیشمندان داخل و خارج کشور و ارائه مقالات متعدد علمی در زمینه های مختلف، از یکم تا سوم آذر ماه در اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در حال برگزاری است.

کد مطلب 410929

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