به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ارتش آمریکا، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه انجمن ارتش آمریکا ۲۰۱۷ (AUSA ۲۰۱۷) در اظهاراتی به تشریح مرگبار و نوین بودن توان نظامی این کشور در جنگ های آتی پرداخت.

وزیر دفاع آمریکا در این مراسم با تکرار ادعای واهی و نخ نمای گذشته همتایانش درباره ایران ادعا کرد: یک تروریسم دولتی در خاورمیانه در ورای جایگاه دولت- ملت خود نمی تواند مخفی شود.

وی بدون اشاره به مبارزه بی امان جمهوری اسلامی ایران با تروریسم تکفیری- وهابیِ مخلوق محور غربی- عبری مدعی شد: این کشور در واقع حکومتی بی ثبات کننده در منطقه است!

«جیمز ماتیس» در ادامه بدون اینکه به مجموعه ای از اقدامات تنش آفرین کشورش در شبه جزیره کره اشاره ای داشته باشد، گفت: در کره شمالی می بینیم که این کشور صلح و ثبات بین المللی را به مخاطره انداخته است. ما گزینه هایی را به این منظور آماده کرده ایم.

این مقام آمریکا از سخنان جنگ افروزانه خود این چنین نتیجه گرفت: لذا ارتش ما باید متناسب با این موقعیت و در زمان کنونی خود تقویت شود.