آمادگی بارزانی برای گفتگو با بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از آمادگی برای گفتگو با بغداد بدون قید و شرط حرف زد.

وی در دیدار با رامون بلکوا نماینده اتحادیه اروپا در عراق اوضاع سیاسی عراق و همه پرسی برگزار شده در اقلیم کردستان را مورد رایزنی قرار داد.

در این دیدار نماینده اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای میانجی گری میان بغداد و اربیل در راستای تلاش های بین المللی اعلام و بر تمایل بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید کرد.

بارزانی نیز از آمادگی اقلیم برای گفتگوی بدون قید و شرط و ضرورت دادن فرصت کافی به گفتگو خبر داد.