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۱۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

آمادگی بارزانی برای گفتگو با بغداد

آمادگی بارزانی برای گفتگو با بغداد

رئیس اقلیم کردستان در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا در عراق از آمادگی برای گفتگو با بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از آمادگی برای گفتگو با بغداد بدون قید و شرط حرف زد.

وی در دیدار با رامون بلکوا نماینده اتحادیه اروپا در عراق اوضاع سیاسی عراق و همه پرسی برگزار شده در اقلیم کردستان را مورد رایزنی قرار داد.

در این دیدار نماینده اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای میانجی گری میان بغداد و اربیل در راستای تلاش های بین المللی اعلام و بر تمایل بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید کرد.

بارزانی نیز از آمادگی اقلیم برای گفتگوی بدون قید و شرط و ضرورت دادن فرصت کافی به گفتگو خبر داد.

کد مطلب 4109297

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