حمیده ماحوزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای برگزاری دوازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی برنامهریزی و هماهنگیهای لازم انجام شده است و استان بوشهر مهیای میزبانی از این جشنواره است.
وی برگزاری این جشنواره را افتخاری برای بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: دوازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه ١٩ مهر ماه در مجتمع نهم دی بوشهر برگزار میشود.
ماحوزی خاطرنشان کرد: از اهداف مهم این جشنواره میتوان به بستر سازی و ایجاد زمینه انتقال فرهنگ و سبک زندگی، معارف سازنده و نورانی اسلام و اهل بیت (ع) به نسل امروز و همچنین پیوند مردم با آموزههای رضوی اشاره کرد.
وی با اشاره به حضور ۶۴ مشاعرهکننده در این جشنواره، بیان کرد: این افراد از بوشهر، فارس، کرمان، خراسان شمالی، تهران، خراسان جنوبی، کهگلویه و بویراحمد، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در جشنواره حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: در این رویداد فرهنگی و هنری به هشت نفر اول هر گروه که به مرحله نهایی میرسند لوح تقدیر، تندیس و جوایز نقدی اهداء میشود.
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