زایمان طبیعی برای دو قلوها خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.کی نیوز متخصصان دریافتند که چنانچه دو قلوها یا چند قلوها از طریق زایمان طبیعی به دنیا آیند ممکن است زندگی نوزاد دوم یا سوم به مخاطره افتد.

تحقیقاتی که روی 4500 دوقلو از سالهای 1997 به بعد انجام شده نشان می دهد که در هر یک مورد از 270 زایمان طبیعی نوزاد دوم به دلیل کمبود اکسیزن جان خود را از دست داده است.

این تحقیقات در مورد کودکان سزارینی هم انجام شده و نتیجه این که سزارین برای دو یا چند قلو ها کم خطر تر از زایمان طبیعی است .

به گونه ای که خطر در زایمان طبیعی بر دو یا چند قلو ها به 8 برابر هم می رسد.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که در زایمان سزارین هیچ یک از نوزادان به دلیل کمبود اکسیژن جان خود را از دست نمی دهند.

به همین دلیل به مادران توصیه می شود که از طریق طبیعی زایمان کنند مگر این که دو یا چند قلو باردار باشند که تنها در این صورت بهتر است زایمان از طریق سزارین انجام شود.