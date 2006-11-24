تلاشهای آمریکا برای منزوی کردن ایران نتیجه ای نداشته است / بهترین گزینه برای بوش مذاکره با ایران است

به گزاش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی هاآرتص درتحلیلی درباره درخواست متحدان آمریکا ازاین کشور برای انجام گفتگو مستقیم با ایران و سوریه جهت حل مشکلات عراق نوشت : ایران و سوریه داری منافع مشترک در عراق هستند؛ از همین رو این دو کشورمی توانند نقش اصلی را در برقراری آرامش در عراق ایفا کنند.

این روزنامه درباره دلایل افزایش درخواستها برای انجام گفتگو با ایران و سوریه نوشت : از سوی دیگر شکست سیاستهای بوش درعراق سبب تضعیف موقعیت وی وحزبش درآمریکا شده وانتخابات اخیراین کشورنیزبیانگرکاهش محبوبیت حزب جمهوریخواه در آمریکا است ؛ از همین رو بوش در صدد است تا با بهره گیری از نفوذ ایران و سوریه در عراق، اندکی موقعیت فعلی خود را بهبود بخشد.

بر همین اساس، نتایج تحقیق دو نفره ای که توسط جمیز بیکر و لی همیلتون( مسئولان کمیته مطالعات عراق) درباره سیاستهای آمریکا درعراق صورت گرفته بر این نکته اشاره دارد که مذاکره با ایران و سوریه برای بهبود وضعیت آمریکا در عراق اجتناب ناپذیر است.

این در حالی است که تونی بلر،نزدیکترین همپیمان بوش ،خواهان همکاری با ایران و سوریه برای برقرای آرامش درعراق است.

براساس این گزارش، بیکر وهمیلتون دلایل خود را برای مذاکره با ایران وسوریه این چنین برشمرده اند: ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه که از منابع عظیم طبیعی بهرمند بوده و از رهبری مذهبی سود می برد؛ دارای نقشی غیر قابل انکار در بازار نفت و برقراری ثبات درمنطقه خاورمیانه است، ازسوی دیگر تلاشهای این کشور برای دستیابی به فناوری هسته ای، درآینده ای نزدیک، ایران را به مهمترین کشور درمنطقه خاورمیانه تبدیل می کند؛ ازهمین رو استفاده از تجربیات ایران می تواند سبب بهبود شرایط آمریکا در عراق شود.

از سوی دیگر سوریه در مقیاسی کوچکتر از ایران دارای نفوذ گسترده در عراق ،فلسطین و لبنان است و هم سویی این کشور با ایران و حمایت آن از حزب الله ، سوریه را تبدیل به کشوری تاثیر گذار در منطقه کرده و همچنین با توجه به هم مرز بودن سوریه با عراق و وجود برخی مشترکات فرهنگی و دینی میان آنها می توان از سوریه به عنوان اهرمی برای برقراری ثبات در عراق استفاده کرد.

هاآرتص در ادامه مطلب خود نوشت : ایران در سالهای اخیر، چالشهای زیادی را برای آمریکا به وجود آورده که مهمترین آنها برنامه هسته ای و عراق است.

به نوشته این روزنامه اسرائیلی، حمله آمریکا به عراق هر چند موجب سرنگونی عراق شد، اما آزادی عمل شیعیان این کشور را نیز درپی داشت وبرهمگان مشخص است که شیعیان عراق و ایران دارای مشترکات زیادی هستند و درحال حاضرنیز درگیری های شیعیان و سنی های عراق، مهمترن دلیل بی ثباتی در عراق است و با توجه به نفوذ گسترده ایران بر شیعیان عراق، می توان با مذاکره با ایران، درگیری ها میان گروههای شیعه وسنی را در عراق کاهش داد.

این روزنامه در پایان نوشت : همچنین برنامه هسته ای ایران نیز در سالهای اخیر به یکی از دغدغه های اصلی آمریکا تبدیل شده و تلاشهای این کشور برای به انزوا کشاندن ایران تا کنون بی نتیجه مانده است؛ با این حساب هر چند آمریکا ایران را محور شرارت خوانده، اما بر همگان مسلم است که حمله به ایران توسط آمریکا و اسرائیل و بمباران کردن ایران در شرایط فعلی تصمیم عاقلانه ای نیست و بهترین گزینه بوش در حال حاضر مذاکره با ایران درباره مسائل عراق است.