بلوکات، دبیر و سخنگوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، افزود : هیچ مرجع و جایگاهی مانند جریان دانشجویی نمی تواند به شفاف سازی مسائل در جامعه کمک کرده و این فضا را فراهم کند.

وی با بیان اینکه پتانسیل جنبش دانشجویی از گروههای سیاسی بیشتر است، اظهارداشت : آرمانگرایی و عدم منفعت طلبی جنبش دانشجویی می تواند تمام گروهها و افراد را در عرصه انتخابات به چالش جدی بکشاند، بدین طریق که جنبش دانشجویی معتقد است، شعارها در عرصه انتخابات باید سنجیده و با روح و گفتمان انقلاب اسلامی که همان گفتمان اصولگرایی است، منطبق باشد.

سخنگوی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: شعارهایی که از سوی گروهها و جریانات سیاسی در انتخابات بیان می شود، باید مورد ارزیابی قرارگیرد تا به خوبی دریابیم این شعارها تا چه اندازه با کارنامه کاری آنان تطابق دارد، چراکه گاهی اوقات مشاهده می شود گروههای سیاسی از شعارهایی دم می زنند که در گذشته به هیچ وجه به آن اعتقادی نداشته اند.

بلوکات درعین حال تصریح کرد : احزاب و حتی رسانه ها با توجه به گرایشهای سیاسی خود که رگه هایی از منفعت طلبی های نابجا هم در آن دیده می شود، نمی توانند در عرصه انتخابات به عنوان یک قاضی بی طرف عمل نمایند.

بلوکات خاطرنشان کرد: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان همانند انتخابات گذشته از هیچ گروه و جریانی حمایت نخواهد کرد و به نقد کلیه گروهها و جریانات سیاسی نیز خواهد پرداخت.