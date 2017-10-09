اجرای برنامه های آموزشی ویژه کودکان و خانواده ها در سراسر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبدالهی، کودکان را آینده سازان کشور دانست و اظهار داشت: داشتن خانه و کاشانه، آرامش و صلح، پدر و مادر مسئولیت پذیر، تغذیه مناسب و تفریح و شادی کافی، برخورداری از بهداشت، سلامت کامل و احساس امنیت و امید به آینده، حق برخورداری از آموزش و یادگیری و... از حقوق اولیه و لازم و ضروری کودکان به شمار می رود که همه متولیان امر باید برای تحقق آن تلاش کنند.

وی ضمن یادآوری توصیه ها و سفارش های مقام معظم رهبری در مورد اهمیت وظیفه مسئولان در تربیت کودک افزود: از این رو موضوع کودکان و نوجوانان و آموزش به عنوان هسته اصلی هفته ملی کودک در نظر گرفته می‌شود که اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی با همکاری زیر مجموعه های شهرداری تهران در راستای اجرای لایحه ابلاغی مصوبه شهر دوستدار کودک به برگزاری برنامه های عمومی و اختصاصی در هفته ملَی و روز جهانی کودک اقدام نموده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اجرای مصوبه شهر دوستدار کودک، ارتقای سطح آگاهی و دانش زیست محیطی(به ویژه ماه محرم) به کودکان، توجه به کودکان در راستای تقویت روحیه شادی، نشاط به منظور حفظ سلامت جسم و روان کودک و توجه به کودک به عنوان سرمایه های اجتماعی را از اهداف اجرای برنامه های هفته جهانی کودک برشمرد.

وی با بیان اینکه این برنامه ها برای تمامی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده ها اجرا می شود، افزود: در این برنامه ها به مقوله خانواده و تربیت فرزند توجه ویژه شده و موضوع کودکان و نوجوانان و آموزش به عنوان هسته اصلی آن در نظر گرفته می‌شود.

برگزاری همایش کودک و طبیعت در ایوان شمس

عبدالهی با اشاره به برنامه های شاخص هفته ملی و روز جهانی کودک سال ۱۳۹۶ گفت: کانون کودک سرای کرمان جنوبی به عنوان پایلوت و الگو منطبق با استانداردهای معماری فضاهای کودکان روز سه شنبه هجدهم مهرماه با حضور مدیران ارشد شهرداری و فعالان حوزه کودک افتتاح می شود.

وی از برگزاری همایش کودک و طبیعت خبر داد و گفت: این همایش روزچهارشنبه نوزدهم مهرماه در تالار ایوان شمس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می شود.

برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان کانون های کودک سرای محلات

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری کارگاه آموزشی برای مربیان کانون های کودک سرای محلات خبر داد و افزود: ۶ کارگاه با عنوان استفاده از لوازم ساده و طبیعی موجود در محیط اطراف و خلق سازه های متفاوت و متنوع برای بازی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ و ۲۰ مهرماه در محل مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مربیان برپا می شود.

وی، برگزاری نمایشگاه، اهدای هدیه به کودکان بستری در بیمارستان و همچنین کودکان شهدای مدافع حرم، اجرای نمایش های خیابانی آموزشی و مذهبی، ویژه برنامه های کودکان معلول، مسابقات متنوع آموزشی، فرهنگی و ورزشی، برگزاری اردو های آموزشی، اجرای همایش های متنوع با موضوع کودک، تشکیل کارناوال با حضور کودکان، ویژه برنامه های کودکان کار و خیابان و ویژه برنامه های کانون های کودک در سرای محلات را از جمله برنامه های شاخص مناطق ۲۲ گانه در هفته ملَی کودک عنوان کرد.

به گفته عبدالهی، امسال به مناسبت بزرگداشت هفته ملّی کودک ۱۵ مهر روز «شهر،کودک، خانواده و سیره امامان معصوم(ع)»، ۱۶ مهر روز «شهر، کودک، بازی، سرگرمی و آموزش»، ۱۷ مهر روز «شهر،کودک، محیط زیست»، ۱۸ مهر روز «شهر،کودک، مراقبت، ایمنی و سلامت»، ۱۹ مهر روز« شهر،کودک، فن آوری های نوین و فضای مجازی»، ۲۰ مهر روز«شهر،کودک، کتاب و کتابخوانی و محصولات فرهنگی» و ۲۱ مهر روز «شهر،کودک، باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی» نامگذاری شده است.