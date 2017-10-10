آرامکوی عربستان بدنبال مشارکت در هند است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آرامکو مانند سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت به دنبال فرصت‌هایی است که ظرفیت تقاضا را بالا ببرد و در سومین مصرف‌کننده بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری کند.

امین ناصر، مدیر اجرایی ارشد آرامکو در اجلاس انرژی هند در دهلی‌نو گفت: ما امیدواریم تا بلاخره به یک توافق تجارت شراکتی دست پیدا کنیم.

وقتی از او پرسیده شد که آیا این توافق در سال آینده نهایی خواهد شد پاسخ داد: ما امیدواریم این اتفاق بیافتد. ما در حال انجام مذاکرات جدی‌ هستیم.

وزیر نفت هند در ماه جون اعلام کرده بود که آرامکوی سعودی درصدد است در پالایشگاهی که قرار است با ظرفیت ۱.۲ میلیون بشکه در روز در ساحل غربی هند ساخته شود سهام خریداری کند.

بزرگترین تولیدکننده نفت جهان درحال سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌هایی در خارج از عربستان است تا به افزایش تقاضا برای نفت خام خود کمک کند و قبل از ارائه عمومی سهام خود در سال آینده سهم خود را از بازار گسترش دهد.

عربستان سعودی در حال رقابت با عراق است تا به برترین صادرکننده به هند تبدیل شود این درحالی است که عراق برای پنجمین ماه متوالی در ماه آگوست این عنوان را به خود اختصاص داد.

روز یکشنبه هم آرامکوی سعودی درحالی‌که به دنبال توسعه حضور خود در هند تلاش می‌کند، دفتر جدیدی در دهلی‌نو افتتاح کرد.