شور حسینی پایان ندارد؛ مرزهای خوزستان رنگ و بوی اربعین گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استانها - علی نواصر: خوزستانیها برای دهه اول محرم مثل هر سال، سنگ تمام گذاشتند. عزاداریها و مراسم جانبی آن بیشک در خوزستان سالبهسال در حال افزایش است. موکبهایی که توسط مردم بهخصوص جوانان در ابتدای ماه محرم در گوشه گوشه شهر شکل میگیرد و آنها به یاد قیام امام حسین(ع) به پذیرایی از عابران و مردم میپردازند باعث شد سالبهسال جلوههای ویژه ماه محرم در خوزستان افزایش و گسترش یابد.
امسال نیز موکبها در جایجای شهرهای خوزستان، حتی در خیابانهای کوچک، روستاها و جادههای بینشهری دیده شدند و این نشان از عشق بالای مردم خوزستان به ائمه است. اما برخی قصد دارند موکبهای خود را تا ایام اربعین بر پا نگهدارند و بعضیها هم به مرز رفتهاند تا تدارک برپایی موکب در مرزهای شلمچه و چذابه را ببینند.
همه این موارد در کنار عزاداریها، سینهزنیها، روضهخوانیها، مداحیها و آئینهای خاص مردم نشان میدهد، خوزستان هنوز حال و هوای عاشورای حسینی که در آن محشری به پا شد و برای همیشه در حافظه تاریخ به یادگار ماند را حفظ کرده و قرار است این شور و شعور حسینی به ایام اربعین پیوند بخورد.
مرزهای شلمچه و چذابه که در چند سال اخیر میزبان شایستهای برای زائران اربعین حسینی بهمنظور حضور در این مراسم در کشور عراق بودهاند نیز این روزها جنبوجوش بینظیری به خود دیدهاند. تقریباً بعد از پایان دوازدهم ماه محرم بود که موکب داران اربعین حسینی در مرزهای چذابه و شلمچه مستقر شده و هماکنون در حال برپایی موکبهای خود هستند.
نشانی بهشت
این روزها، نشانی بهشت برای برخی مردم خوزستان، همان مرزها و به عبارتی بیابانهایی است که هر ساله میزبان خیل عظیم عاشقان نهضت حسینی است و مرزداران با علاقهای وصفنشدنی از آنها میزبانی میکنند.
چند روز دیگر همه مردم، شکوه مثالزدنی خدمت بیمنت به زائران حسینی را از سوی مردم خوزستان شاهد خواهند بود، مثل همان عباس، بچه دبستانی که سال قبل در حد وسعش و به خاطر اینکه کاری برای زائران امام حسین (ع) کرده باشد، بین زائران دستمالکاغذی توزیع میکرد یا مریم و سمیه و سارا دخترانی دبیرستانی که کفش خاکی شده زائران را با افتخار واکس میزدند. حالا قصه ابورحمان، پیرمردی که سالهای قبل زائران خسته را ماساژ میداد بماند برای روزهایی که حماسه اربعین حسینی به اوج خود میرسد.
پیوندی ناگسستنی
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال مردم خوزستان، عزاداری و ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت را به اوج رساندند، اظهار کرد: این ارادت مردم خوزستان در ایام اربعین حسینی و در میزبانی از زائران امام حسین به اوج خود خواهد رسید چون پیوندی که مردم خوزستان با خاندان نبوت دارند، ناگسستنی است.
حرکت جهانی اربعین حسینی بیانگر تجدید میثاق، وفاداری و بیعت مجدد با مکتب امام حسین (ع) است آیتالله عباس کعبی با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین اظهار کرد: حرکت جهانی اربعین حسینی بیانگر تجدید میثاق، وفاداری و بیعت مجدد با مکتب امام حسین(ع) و بیانگر لزوم تحکیم پیوند عمیق امت و امامت در ساخت تمدن اسلامی است.
وی، راهپیمایی اربعین را راهی برای مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمانان دانست و افزود: در حرکت اربعین اعتقاد عمیق به باورها و ارزشهای اسلامی و استحکام روانی امت اسلامی بر پایه عشق به نهضت حسینی(ع) تبلور پیدا میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه هر گام صادقانه پیادهروی به سمت حرم حسینی(ع) گامی به سمت جهاد و فداکاری در راه دین است، تصریح کرد: در جهت ساختن تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای مقابله با استکبار جهانی این راهپیمایی واجب و لازم است.
آیتالله کعبی، راهپیمایی اربعین را عظیمترین اجتماع بشریت عنوان کرد و گفت: این حرکت برکات زیادی مانند تحکیم برادری اسلامی، همراهی، همدردی، مسئولیتپذیری آحاد ملت و پایبندی به اخلاق اسلامی دارد.
کعبی بابیان اینکه میزبانی مردم عراق از حضور میلیونی ایرانیها در اربعین نشانی از پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق دارد، عنوان کرد: باشکوه برگزار شدن راهپیمایی اربعین سبب وحشت دشمنان شده و تبلیغات تکفیریها علیه راهپیمایی اربعین بیفایده است.
ستاد اربعین تعطیل نشد
بعد از پایان مراسم اربعین سال قبل، تلاشهای دستگاههای دولتی برای میزبانی خوب از زائران اربعین با شناسایی نقاط قوت از همان روزهای اولیه آغاز شد و در این مدت، ماهانه و هفتگی بازدیدهایی از مرزهای شلمچه و چذابه صورت گرفت تا روند کارهای اجرایی به روزهای آخر موکول نشود.
استاندار خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام تعطیل نبودن ستاد اربعین خوزستان در یک سال اخیر گفت: با وجود یکسان بودن اعتبارات این استان نسبت به سایر استانها، کارهای زیرساختی خوبی بهویژه در مرز چذابه انجام شد.
غلامرضا شریعتی اظهار کرد: از محبت و کمک سایر استانها به خدماترسانی زائران حسینی در سنوات قبل تقدیر و تشکر میکنم؛ امیدوارم امسال نیز با همکاری آنها خدماترسانی با کیفیت بهتری به زائران حسینی داشته باشیم.
وی افزود: طی یک سال اخیر ستاد اربعین تعطیل نبوده و در حوزه زیرساختها بهویژه در چذابه که مشکلات بسیاری داشته کارهای خوبی انجام شد. هرچند از نظر اعتباری مثل سایر استانها بودیم و ریالی اضافه بابت اربعین به ما پرداخت نشده است.
استاندار خوزستان با اشاره به چهار خطه شدن بخشی از جاده سوسنگرد به چذابه تصریح کرد: در زمینه پارکینگ، اسکان و سایر زیرساختها نیز فعالیتهایی انجام شده است. البته مرزها درعینحال که مجرایی برای عبور زائران اربعین است برای مسائل تجاری هم مورد استفاده قرار میگیرد.
شریعتی گفت: امسال نیز با همت هرچه بیشتر تمام تلاش خود را برای خدماترسانی خوب و باکیفیت به زائران حسینی به کار میگیریم.
تقسیمبندی زائران بین ۴ مرز رسمی
امسال برنامهریزی صورت گرفته از سوی سازمان حج و زیارت بهگونهای است که زائران هر استان باید از یکی از مرزهای چهارگانه رسمی ایران برای ایام اربعین تردد کنند. به این ترتیب، زائران استانهای تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، ایلام و همدان میتوانند از مرز مهران تردد کنند.
از مرز خسروی نیز زائران استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و کرمانشاه وارد کشور عراق میشوند.
زائران استانهای اصفهان، خوزستان، خراسان جنوبی، فارس، کرمان، یزد، سمنان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی از مرز چذابه و زائران استانهای اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و تهران میتوانند از مرز شلمچه تردد داشته باشند.
استقرار بیش از ۸۰۰ موکب
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان نیز از استقرار بیش از ۸۰۰ موکب اربعین در دو مرز شلمچه و چذابه برای پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید محمود موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این روزها و بلکه از ماهها قبل، بسیاری از محبان اهلبیت(ع) خود را آماده سفر کربلا در ایام اربعین میکنند که مسئولان باید برای عبور و مرور زائران تدابیر لازم را اتخاذ کنند و در این راستا، اقدامات مطلوبی از حیث خدمترسانی، انجام دادهاند.
وی بیان کرد: ازآنجاییکه هزاران نفر از پایانههای مرزی زمینی خوزستان راهی زیارت میشوند، ضروری است موکبهای پذیرایی ویژهای در بین راه تا مرزهای خروجی تدارک دیده شوند.
حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه تا به امروز بیش از ۸۰۰ موکب در دو مرز شلمچه و چذابه تدارک دیده شده است، عنوان کرد: از هر ۴۰۰ موکب مستقر در یکی از مرزها برای خدمترسانی به زوار اباعبدالله الحسین (ع) تعداد ۱۰۰ موکب بینراهی و مربوط به مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه هستند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات خوزستان با بیان اینکه منازل زیادی برای استقبال و پذیرایی از زوار اعلام آمادگی کردهاند، گفت: اردوگاههای سپاه از جمله اردوگاه شهید باکری، مساجد و حسینیهها نیز اعلام آمادگی کردهاند و پیشبینی میشود در سال جاری، شاهد خدمترسانی بهتری به زائران اربعین حسینی باشیم.
حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه تعداد ۲۵ موکب با سهمیه روزانه ۳۰ هزار پرس غذا در عراق تدارک دیده شده است، گفت: امیدواریم با همکاری و هماهنگی دقیق میان دستگاههای دولتی و خصوصی، زمینه تردد و عبور و مرور زائران، هرچه بیشتر آسان شود.
همه مقررات خروج از کشور رعایت میشود
همچنین معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان در خصوص شرایط تردد زائران اربعین حسینی به خارج از کشور گفت: همه مقررات خروج از کشور در ایام اربعین نیز رعایت میشود.
افرادی که قصد دارند برای زیارت عتبات عالیات مشرف شوند، باید در سامانه حج و زیارت ثبتنام کنند سرهنگ علی قاسم پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افرادی که قصد دارند برای زیارت عتبات عالیات مشرف شوند، باید در سامانه حج و زیارت ثبتنام خود را انجام دهند.
وی افزود: خروج از مرز فقط با گذرنامه معتبر که ۶ ماه اعتبار داشته باشد، امکانپذیر است و افرادی که گذرنامه ندارند به مرزها مراجعه نکنند.
سرهنگ قاسم پور با اشاره به اینکه زائران هرچه زودتر نسبت به اخذ روادید (ویزا) ورود به کشور عراق از طریق سفارت یا سرکنسولگریهای آن کشور اقدام کنند، تأکید کرد: زائران از موکول کردن این امر به روزهای پایانی (نزدیک به اربعین) و همچنین حرکت به سمت مرزها قبل از اخذ روادید (ویزا) خودداری کنند.
تمام مقررات خروج از کشور ناظر بر ایام اربعین نیز خواهد بود، بنابراین افراد ممنوعالخروج، سربازان و مشمولین وظیفه، زندانیان و محکومان، اجازه خروج از کشور را ندارند معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: همه مقررات خروج از کشور ناظر بر ایام اربعین نیز خواهد بود، بنابراین افراد ممنوعالخروج، سربازان و مشمولین وظیفه، زندانیان و محکومان، اجازه خروج از کشور را نداشته و خروج کارکنان دستگاههای خاص منوط به طی مراحل قانونی خود است.
دریافت ویزا از سامانه سماح
مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان نیز از زائران اربعین حسینی خواست تا ویزای خود را از طریق سامانه سماح تهیه کنند.
ناصر حویزاوی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تهیه ویزا از طریق این سامانه به منظور تأمین آرامش و امنیت خود زائران برنامهریزی شده است.
وی خطاب به زائران اربعین حسینی افزود: در هیچیک از دفاتر تهیه ویزا وجه نقد دریافت نمیشود.
حویزاوی ضمن تأکید بر تهیه ویزا از طریق مراکز معتبر اظهار کرد: تهیه ویزا از مراکز غیر معتبر نه تنها در نقطه صفر مرزی برای عبور زائران ایجاد مشکل و دردسر میکند بلکه در صورت ایجاد حوادث احتمالی امکان ارائه هیچگونه خدماتی به زائران را ندارند.
مدیرکل حج و زیارت استان خوزستان تصریح کرد: اسامی مراکز معتبر تهیه ویزا تا اوایل هفته آینده از طریق روزنامهها و رسانهها به اطلاع مردم میرسد.
حویزاوی گفت: تهیه ویزا از طریق مراکز معتبر، پیشبینی هرگونه خدماترسانی از جمله پرداخت هزینههای بیمه در حوادث احتمالی را آسان میکند.
هیچ ویزایی در مرز صادر نمیشود
سه مرکز کنسولگری در آبادان، اهواز و دشت آزادگان آماده صدور ویزا برای زائران هستند از سوی دیگر فرماندار خرمشهر خطاب به آن دسته از کسانی که قصد سفر به عراق برای شرکت در آئین اربعین حسینی را دارند، گفت: هیچ ویزایی در مرزهای شلمچه و چذابه صادر نمیشود.
ولی اله حیاتی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تأکید بر ضرورت همراه داشتن تمامی مدارک موردنیاز برای خروج از مرز به خصوص گذرنامه و ویزا افزود: در زمان حاضر سه مرکز کنسولگری در آبادان، اهواز و دشت آزادگان آماده صدور ویزا برای زائران هستند.
وی اظهار کرد: پنج استان و هفت شهرستان امسال نیز بهعنوان معین خرمشهر آماده ارائه خدمات به زائران اباعبدالله الحسین و برگزاری باشکوه همایش عظیم اربعین حسینی خواهند بود.
افزایش ظرفیت استراحتگاهها
فرماندار خرمشهر، افزایش ظرفیتهای موجود در مرز شلمچه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیها و تمهیدات اندیشیده شده، ظرفیت استراحتگاه زائران از ۱۰ هزار نفر سال گذشته به ۱۵ هزار نفر در اربعین امسال افزایش مییابد.
حیاتی، زمان آغاز رسمی خدماتدهی به زائران حسینی را یکم آبان ماه اعلام کرد و گفت: خدماتدهی به زائران تا ۱۰ روز پس از آئین باشکوه اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: امسال ۴۵۰ موکب در مسیر ۱۱ کیلومتری شلمچه تا پایانه مسافری مرزی مستقر میشوند.
حیاتی اظهار کرد: برنامهریزیها و نحوه خدماتدهی به زائران بهگونهای خواهد بود که اگر به طور همزمان ۱۰۰ هزار زائر وارد مرز شلمچه شوند هیچ مشکلی ایجاد نمیشود.
استقرار پایگاههای مراقبتی در مرزها
رئیس مرکز بهداشت خوزستان نیز از استقرار پایگاههای مراقبتی در شلمچه و چذابه به منظور کنترل وضعیت سلامتی زائران اربعین قبل از خروج از کشور و همچنین انجام غربالگری پس از بازگشت آنان خبر داد.
شکرالله سلمان زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قبل از ورود زائران به کشور عراق در این پایگاهها آموزشهای لازم در راستای پیشگیری از ابتلای آنان به برخی بیماریها ارائه میشود و پس از بازگشت زائران از سفر زیارتی نیز غربالگریهایی با هدف جلوگیری از ورود احتمالی بیماریهای خاص به کشور صورت میگیرد.
وی با اشاره به استقرار پایگاههای اورژانس، بیمارستان صحرایی و پایگاههای مراقبتی در مرزهای استان عنوان کرد: زائران درصورتیکه با مشکلات تنفسی، گوارشی، خونریزی و غیره مواجه شدند الزاماً به این پایگاهها مراجعه کنند تا عوارض جانبی برای آنان به حداقل کاهش پیدا کند.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان با تأکید بر اینکه ایام اربعین با موعد اپیدمی آنفولانزا در ایران و عراق مقارن است، یادآور شد: زائران قبل از خروج از کشور قطعاً باید نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند و همزمانی این ایام با بارشهای پائیزی و مشکلات تنفسی ایجاب میکند که بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی اعم از آسم، آلرژی و تنگی نفس ماسک و افشانههای تسهیلکننده تنفس را با خود به همراه داشته باشند.
سلمان زاده تأکید کرد: ضرورت دارد بیماران قبل از عزیمت به سفر زیارتی با پزشک معالج خود مشورت کرده و داروهای تجویز شده را نیز به همراه داشته باشند زیرا امکان دارد نوع دارویی که در کشور عراق وجود دارد با نوع داروی آنان دارای تفاوتهایی باشد، بیماران دیابتی با فواصل زمانی منظم پاهای خود را بررسی کنند تا در صورت بروز زخم قبل از وسیع شدن روند درمان آن آغاز شود.
زائران منحصراً از آب آشامیدنی بهصورت بستهبندیشده و بطری استفاده کنند و در طول مسیر از آشامیدن نوشیدنیها و غذاهای سرد، سالاد و سبزیجات اجتناب کنند تا دچار مسمومیت غذایی نشوند وی توصیه کرد: زائران منحصراً از آب آشامیدنی بهصورت بستهبندیشده و بطری استفاده کنند و در طول مسیر از آشامیدن نوشیدنیها و غذاهای سرد، سالاد و سبزیجات اجتناب کنند تا دچار مسمومیت غذایی نشوند.
افزایش زائر برای امسال
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا هم ماه قبل هنگام بازدید از مرز شلمچه اظهار داشت: پیشبینی ما برای سال جاری این است که با افزایش زائر مواجه شویم؛ امسال احتمالاً با گرمای هوای بیشتری نیز مواجه خواهیم بود و به همین خاطر باید آمادگی بیشتری داشته باشیم تا مشکلی در مسیر راه به وجود نیاید.
سردار محسن فتحی زاده اظهار کرد: همانطور که همه مسئولان تأکید داشتند، اکنون فرصت مناسبی است که زائران خودشان را برای این سفر معنوی بسیار باعظمت و بزرگ آماده کنند؛ بنابراین باید از همین روزها نسبت به تأمین شرایط سفر اقدام کنند.
فتحی زاده خبر داد: در نیروی انتظامی ظرفیت برای صدور گذرنامه تقویت و آمادگی خدماترسانی در شیفتهای متعدد کار وجود دارد؛ در این مدت تقاضای صدور گذرنامه را سریعاً پاسخ داده و روادید را به متقاضیان میرسانیم.
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با تأکید بر مهیا شدن اسناد و مدارک سفر برای عازم شدن به سفر عتبات عالیات گفت: از زائران تقاضا داریم سفر خود را بهروزهای آخر اربعین موکول نکنند چون در آن ایام معمولاً تراکم و فشار جمعیت بیشتر و احتمال معطل شدن در مسیر هم بیشتر وجود دارد.
توصیه به زائران
فتحی زاده توصیه کرد که زائران در صورت امکان، سفر خود را در همان اوایل ماه صفر که شروع فرآیند اربعین و این راهپیمایی عظیم است، آغاز و به موقع به زیارت خود برسند و با سلامتی و امنیت کامل برگردند.
وی عنوان کرد: توصیه میکنم که زائران در حین این مسافرت از مبدأ سکونت تا مرز و همچنین خارج از کشور تا بازگشت به کشور با مأموران امنیتی ـ انتظامی همکاری لازم را داشته باشند؛ آنها باید به تذکرات، تأکیدات و راهنماییهای این مأموران و مسئولان توجه کنند تا در مسیر هیچ اتفاقی برای آنها رخ ندهد و با سلامت در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت و به استان خود برگردند.
سال قبل مرزهای خوزستان در ایام اربعین نمره قبولی گرفتند ولی حضور افراد بدون مدارک و دارای مدارک ناقص، باعث شد ازدحام بیموردی در مرزها ایجاد و مرز مهران با مشکلات جدی مواجه شود به همین دلیل به نظر میرسد امسال، درصورتیکه زائران اربعین حسینی مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از سوی دستگاههای مختلف را بهصورت جدی رعایت کنند، شاهد کم نقص ترین عملیات عبور و مرور زائران اربعین از مرزهای کشور به منظور حضور در مراسم اربعین حسینی باشیم.
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