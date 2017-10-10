نماهنگ «همسنگری» درحوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری گفت: این نماهنگ بر اساس شعر و موسیقی لری و متاثر از فضای صمیمی و حماسی عشایر استان ساخته شده است.

اسحاق آقایی افزود: کارگردان این اثر، سید جواد هادی اصل است و تنظیم موسیقی آن را مسعود موسوی برعهده داشته و شعر از رسول سنایی و خواننده اثر نیز حسین مدرس است.

آقایی ابراز داشت: با توجه به رشادت ها و حضور حماسی مردم استان در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم شهدا و جانبازان بسیاری از استان، این نماهنگ با تمرکز بر این موضوع و ارج گذاری به حماسه های مردم استان در جنگ تحمیلی ساخته و تولید شد.

آقایی با اشاره به برخی تولیدات دیگر این واحد در حوزه فیلم و نماهنگ گفت: استان به جهت فرهنگ غنی ایثار و حضور بالای رزمندگان در دوران جنگ، از ظرفیت خوبی برای فعالیت در بخش های مختلف برخوردار است و تاکنون تولیدات خوبی در این حوزه داشته ایم.