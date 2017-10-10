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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۶:۱۰

محققان اسکاتلندی می گویند؛

کودکان متولد از مادران سیگاری در معرض اضافه وزن و چاقی

کودکان متولد از مادران سیگاری در معرض اضافه وزن و چاقی

کودکان متولد از مادران سیگاری، بیش از کودکان مادران غیرسیگاری در معرض اضافه وزن و چاقی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین مطالعه از این نوع، محققان شاخص توده بدنی خواهر و برادرها را در سن ۵ سالگی مقایسه کردند و متوجه شدند مادرانی که در بین بارداری ها سیگار کشیده بودند، فرزند دوم نسبت به فرزند قبلی دارای شاخص توده بدنی بالاتری بود.

رابطه بین مادران بارداری که سیگار می کشند و چاقی دوره کودکی، در مطالعات قبلی مشخص شده بود.

در این مطالعه داده های مربوط به قد و وزن  ۷۰۰ خواهر و برادر در سن ۵.۵ سالگی بررسی شد. نتایج نشان داد مادرانی که در بین بارداری ها شروع به سیگار کشیدن کرده بودند، کودک کوچک تر نسبت به خواهر یا برادر بزرگ تر خودش، شاخص توده بدنی بیشتری داشت.

محققان تاکید می کنند رابطه بین سیگار کشیدن مادر و چاقی نوزاد مسئله پیچیده ای است و تا حدودی از طریق سایر فاکتورها هم قابل توضیح است، اما این مطالعه شواهد خوبی را در راستای تقویت رابطه بین این دو نشان می دهد.

کد مطلب 4109426

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