به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دیر صبح سه‌شنبه در این کارگاه اظهار داشت: افزایش مهارت نه گفتن و آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی تهدیدکننده نسل آینده ساز جامعه بسیار تعیین کننده است.

اسماعیل مختارزاده با اشاره به اینکه که برای مقابله و کاهش با آسیب‎های اجتماعی همه دستگاه‎ها باید تلاش کنند افزود: آموزش و پرورش رسالت خود در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را به نحو احسن دنبال می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری منطقه انتظامی شهرستان دیر در این کارگاه گفت: وجود آسیب‌های اجتماعی در فضای واقعی و در فضای مجازی بسیار جدی است و هوشمندی و هوشیاری بیشتر مردم برای مراقبت از خود در مقابله با این تهدیدات را می‌طلبد.

شیخی با معرفی انواع مخدرهای رایج، جنبه‌های اعتیاد آور این مواد را بسیار جدی و مضر دانست و افزود: طلاق، خودکشی والدین، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، فقر از عوامل اساسی پیدایش آسیب‌های اجتماعی و بروز رفتارهای پرخطر در دانش آموزان است.