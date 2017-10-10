واکسن جدید «ابولا» ایمن است

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از محققان اعلام کرده اند ظاهرا این واکسن ها نتایج امیدبخشی به همراه داشته و برای کودکان و همچنین بزرگسالان ایمن و مطمئن است و واکنش ایمنی خوبی نشان داده است.

به گفته محققان دانشگاه سنت جرج لندن ، شیوع غیرمنتظره ابولا مسئولیت دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی و صنعت را برآن می دارد که به سرعت وارد عمل شوند و نتایج آزمایشات نشان می دهد چقدر واکسن می تواند برای مقابله با این بیماری مورد استفاده واقع شود.

در دسامبر ۲۰۱۶، واکسن آزمایشی ابولا بر روی انسان ها مورد استفاده قرار گرفت و در ماه مارس ۲۰۱۷ مشخص شد که این واکسن در حدود یک سال از بدن در مقابل این بیماری مرگبار محافظت می کند.

این واکسن حاوی بخش غیرعفونی ژن از ویروسZaire ابولا است.

این واکسن یکی از دو مورد آزمایش شده به عنوان گزینه کاندید برای تایید توسط سازمان بهداشت جهانی برای به رسمیت شناختن فوری واکسن برای مبارزه با شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا است.