یوگا موجب خواب بهتر در مبتلایان به سرطان سینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه تکزاس ۲۲۷ زن تحت شیمی درمانی به دلیل سرطان سینه را به طور تصادفی به سه گروه تقسیم کردند. یک گروه حداقل هفته ای دو بار یوگا انجام می دادند، گروه دیگر یک برنامه ورزشی کششی و گروه سوم درمان عادی (گروه کنترل) دریافت می کردند.

شرکت کنندگان یک هفته بعد از پایان برنامه مورد ارزیابی واقع شدند و محققان آنها را سه، شش و ۱۲ ماه بعد تحت نظر داشتند.

محققان دریافتند زنان گروه یوگا مشکلات خواب کمتر و خواب آلودگی روزانه کمتری در طولانی مدت در مقایسه با دو گروه دیگر داشتند.

لورنزو کوهن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مشکلات خواب و خستگی در بین بیماران تحت شیمی درمانی حالتی شایع است.»

زنان گروه برنامه یوگا یا برنامه ورزش کششی در طول شیمی درمانی، چهار کلاس ۷۵ تا ۹۰ دقیقه ای دریافت کردند.

کوهن در ادامه می افزاید: «تحقیق قبلی اثبات کرده است که یوگا به شکل موثری موجب کاهش اختلالات خواب برای بیماران مبتلا به سرطان می شود اما این تاثیر شامل گروه کنترل فعال یا در طول دوره بلندمدت پیگیری نبود.»