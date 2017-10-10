مراسم ترحیم جلال طالبانی در شهرهای بانه و مریوان برگزارشد

به گزارش خبرنگارمهر،مراسم ترحیم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق در مسجد صلاح الدین ایوبی واقع در میدان معلم شهر مریوان از طرف دفتر روابط عمومی اتحادیه میهنی و قرارگاه فتح رمضان و با همکاری فرمانداری مریوان برگزار شد.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق در این مراسم با اشاره به اینکه جلال طالبانی، همواره از ابتدای شروع به تلاش در راه آزادی به دنبال ارتباط قوی با کشور ایران بود،گفت:مام جلال، ایران را بهترین هم پیمان برای عراق و کردستان عراق می‌دانست.

ناظم دباغ افزود: جمهوری اسلامی ایران نقش برجسته و ارزنده‌ای در سرنوشت کردستان عراق و کشور عراق داشته است.

وی اظهارداشت: ایران در جنگ با داعش و جنگ‌های داخلی عراق با پشتیبانی از کردستان عراق و کشورعراق همواره یارویاور ما بوده و همیشه قدردان سخاوت کشور ایران خواهیم بود.

نظیر این مراسم هم با حضور پرشور مردم توسط شورای اسلامی شهر بانه در مسجد توحید این شهر برگزار شد.

ماموستا عبدالله حیدری، امام جمعه شهر بانه در این مراسم گفت:مرحوم طالبانی فردی سیاسی و میانه رو بود.

وی بیان کرد: جلال طالبانی یکی از اسطوره های بیاد ماندنی است که همیشه پیام صلح و آشتی برای دولت می فرستاد و تلاش می کرد دنیایی پر از صلح بسازد.

نماینده ای که از طرف اقلیم کردستان عراق در ایران در مراسم شرکت کرده بود، گفت: مام جلال طالبانی ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق را یکی از مسائل مهم منطقه می دانست و همواره برای ارتباط نزدیک و صمیمی با ایران تلاش می کرد.

حسین حسن علی اظهار داشت: طالبانی به جغرافیای مشترک، نژاد و فرهنگ مشترک ایران و ملت کرد اعتقاد زیادی داشت و از راه های مختلف تلاش می کرد که این اشتراک را بیشتر کند.

