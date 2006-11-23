شورای امنیت به دولت لبنان برای تحقیق درباره ترور پیر جمیل کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت این تصمیم را در پی آن اتخاذ کرد که فواد سنیوره نخست وزیر کنونی لبنان در نامه ای به کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد، ارائه کمک های فنی این سازمان به تحقیقات درباره ترور جمیل را خواستار شده بود.

شورای امنیت در پیامی به عنان اعلام کرد که "به حمایت از دولت لبنان در تلاشهایش برای تحویل مجریان، طراحان و حامیان ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان و سایر ترورها به چنگال عدالت مصمم است".

اعضای شورای امنیت از "تیم بین المللی تحقیق درباره ترور حریری خواست تا براساس نیازهای مقام های لبنانی در راستای تحقیقات درباره ترور جمیل محدوده کمکهای فنی خود را گسترش دهد".



پیر جمیل وزیر صنایع دولت و نماینده مجلس لبنان، روز سه شنبه در حمله مردان مسلح در بیروت کشته شد.