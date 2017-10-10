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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

دختران جودوکار کردستانی سه نشان برنز مسابقات کشوری را کسب کردند

دختران جودوکار کردستانی سه نشان برنز مسابقات کشوری را کسب کردند

سنندج - رقابت های جودو نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی کشور با کسب سه نشان برنز جودوکار کردستانی در تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  رقابت های جودو نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.

در این مسابقات جودوکاران ۲۲ استان سراسر کشور طی دو روز و در اوزان مختلف به رقابت پرداختند.

تیم کردستان با ۱۲ ورزشکار نوجوان و جوان در این مسابقات شرکت کرد و با سه مدال برنز رقابت ها در بخش نوجوانان بسنده کرد.

صدف نادری، شادی اصلانی و  صفورا بهمنی به ترتیب در اوزان ۴۰، ۴۸ و ۶۳ کیلوگرم صاحب سه نشان برنز رده سنی نوجوانان شدند و بر سکوی دوم ایستادند.

تیم استان کردستان به سرپرستی آرزو حسامی و مربیگری هانا اسفندیاری و خاطره اسفندیاری در رقابت های جودو نوجوانان و جوانان دختر قهرمانی کشور حضور یافت.

کد مطلب 4109452

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