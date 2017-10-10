نشست های تخصصی «بهداشت روان» در مدارس صومعه سرا برگزار می شود

مهرداد فیض بخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آغاز هفته بهداشت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه، اظهار کرد: هفته بهداشت روان در مدارس فرصتی مغتنم برای سنجش سلامت روان دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه گسترش آگاهی دانش آموزان در حوزه سلامت نیاز به هم افزایی دارد، افزود: به همین منظور تلاش شده تا در برنامه های این هفته توجه ویژه ای به موضوع دانش و آشنایی دانش آموزان باحوزه سلامت و بهداشت روان شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا در ادامه به برخی برنامه های این هفته در شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقه نقاشی همگانی دانش آموزان مقاطع مختلف، تغذیه سالم و پایگاه سلامت، نمایشگاه بهداشت و روان از جمله این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه ارتقاء فرهنگ عمومی در بخش سلامت در میان دانش آموزان بسیار مهم و حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: وجود محیط سالم و بهداشتی به جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی استعدادها را می دهد که این موضوع یکی از اهداف و اولویت های این هفته و آموزش و پرورش است.

فیض بخش برگزاری نشست های تخصصی در حوزه سلامت روان با توجه به توافقنامه میان آموزش و پرورش، بهزیستی و شبکه بهداشت را یکی یگر از اقدامات در این زمینه برشمرد و یادآورشد: در طول این هفته با حضور کارشناسان و مشاروان نشست های تخصصی در مدارس در این زمینه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این نشست ها دانش آموزان با موضوعاتی همانند سلامت روان و خودشکوفایی، شادابی در زندگی، پرهیز از خشونت، زندگی اجتماعی، هوش عاطفی - مشارکت جمعی وسلامت ،خود آگاهی و خردمندی آشنا می شوند.