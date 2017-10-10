به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا یاری شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در استان‌همدان با اشاره به جایگاه هیئت تیراندازی باکمان استان‌همدان، اظهار داشت: ابتدای سال رتبه هیئت تیراندازی باکمان در بین هیئت‌های ورزشی استان ۴۴ بود که در پایان شش‌ماهه نخست سال جاری این رتبه به ۱۲ رسید کمااینکه در کشور نیز جزو هیئت‌های طراز اول محسوب می‌شویم.

وی افزود: احداث سایت تیراندازی باکمان باعث تحول این رشته ورزشی در این ۶ ماهه در استان همدان شده و این موضوع نویدبخش روزهای درخشان هیئت خواهد بود.

وی ادامه داد: بعد از ساماندهی سخت‌افزاری نیاز به بهبود نرم‌افزاری احساس شد که قریب به ۳۰ میلیون تومان وسایل و امکانات لازم خریداری شد.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان است همدان بابیان اینکه در بحث ورزشی نیز، ورزشکاران همدانی به‌خوبی در مسابقات مختلف کشوری درخشیدند و پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل شد، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف در هیئت، معرفی این ورزش به جامعه و توجه به رده‌های پایه است.

یاری عنوان کرد: تابستان گذشته توجه خوبی به مدرسه ورزشی صورت گرفت و در دانشگاه‌هایی همچون آزاد، بوعلی و علوم پزشکی نیز همکاری خوبی داشتیم و به‌صورت رایگان کارمندان آن‌ها را آموزش دادیم.

وی با اشاره برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در استان‌همدان، بیان کرد: این رویداد بزرگ برای اولین باز در تاریخ ورزش استان‌همدان اتفاق خواهد افتاد تا همدان شاهد برگزاری میزبانی در چنین سطحی باشد.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان‌همدان عنوان کرد: این مسابقات در سالن شش‌هزارنفری انقلاب همدان برگزار خواهد شد و سعی ما بر این است که میزبانی بسیار خوبی داشته باشیم.

وی گفت: این مسابقات با نام یادواره سردار سرلشگر شهید حاج حسین همدانی برگزار خواهد شد و از ۳۲ استان کشور قریب به ۲۹۰ ورزشکار حضور دارند.

یاری با اشاره به وضعیت تیم همدان در این مسابقات گفت: در این مسابقات تعداد ۲۰ ورزشکار خانم و آقا از استان‌همدان حضور دارند که امید داریم تعداد زیادی از آن‌ها به روی سکو رفته و راهی تیم ملی شوند.

وی یادآور شد: خوشبختانه رکورد کمانداران همدانی بالا رفته و امید کسب مدال زیاد است.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان‌همدان با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها بیان کرد: در فاز اول هیئت های ملایر و نهاوند در حال تجهیز هستند.

یاری افزود: مشکل اصلی هیئت در شهرستان کمبود مربی بوده که امسال نیز در این راستا چندین دوره کلاس مربیگری و داوری در سطح استان برگزار شد.