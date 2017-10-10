جولان هیولای مرگ در بزرگراه تبریز- اهر/جاده ای که به مقصد نرسید

خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا ناصران: مقتلی تشنه به نام بزرگراه تبریز – اهر که تشنگی اش را با خون مسافران سیراب کرده و مسافران را از تبریز مستقیم به سمت مرگ راهی می کند.

مسافرانی که ۹۰ کیلومتر در این مسیر وحشت رانندگی می کنند و این جاده باریک آنها را در چنگ خود به خون آغشته می کند.

هیچ نوشدارویی پس از مرگ رانندگانی که با بی توجهی مسئولان به دهان هیولای مرگ رفتند، دوایی نخواهد کرد، این جاده از سال ۹۰ تا ۹۵ بر اثر حوادث رانندگی ۸۳۰ نفر را به کام خود کشیده است.

کسانی که موجب جاری شدن خون مسافران و اشک های خانواده شان را داشته اند باید پاسخ مردم و بالاتر از آنها جواب خداوند را بدهند. اشکهایی که بازماندگان حوادث تصادف رانندگی در فراق عزیز از دست رفته خود ریخته اند، کمتر از قطره های خونی که هیولای مرگ بار در بزرگراه تبریز- اهر ریخته نیست و در این راستا کسانی که موجب جاری شدن خون مسافران و اشک های خانواده شان را داشته اند باید پاسخ مردم و بالاتر از آنها جواب خداوند را بدهند.

بزرگراه تبریز- اهر بحث داغ نمایندگان با وزرات راه و شهرسازی است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزرگراه تبریز- اهر بحث داغ نمایندگان با وزرات راه و شهرسازی است، اظهار داشت: علت این امر تصادفات منجر به مرگ است و وزیر راه وعده شروع و ادامه عملیات در این پروژه را می دهد، اما هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

محمد اسماعیل سعیدی همچنین در ادامه بزرگراه ها را از لحاظ زیرساختها و توسعه مسیر حیاتی دانست و افزود: بزرگراه ها در توسعه حرف اول را می زنند و از نظر ترانزیت و ناوگان می تواند سرعت حمل و نقل را تسریع کند و بزرگراه تبریز- اهر سالهای متمادی است که مرتب باعث تصادف ها می شود.

در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی مسئولان وعده آمادگی برای رسیدگی به راه های آذربایجان شرقی را دادند، اما متاسفانه پس از مدتی فعالیت کار خود را در انجام پروژه ها متوقف می کنند. ،وی ابراز داشت: در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی مسئولان وعده آمادگی برای رسیدگی به راه های آذربایجان شرقی را دادند، اما متاسفانه پس از مدتی فعالیت کار خود را در انجام پروژه ها متوقف می کنند، پروژه هایی که مشکل جدی، اساسی و چالشی وجود دارد.

مسئولان پاسخگو باشند!

به گفته نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، افزایش تصادفات و ترافیک شدید در جاده اهر – تبریز امان مردم را بریده و زمان آن رسیده که مسئولان وعده دهنده برای بهره برداری این بزرگراه پاسخگو باشند و نمایندگان استان پیگیری های لازم از رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و تمام ادارات مرتبط را انجام دادیم تا خواسته به حق مردم منطقه محقق شود و در این خصوص با هیچ کس تعارفی نداریم و هر مدیر و مسئولی که قول داده باید ۳۵ کیلومتر اعلامی را در پروژه امسال به اتمام برساند و در صورت محقق نشدن آن، در قبال افکار عمومی پاسخگو باشد و انتظار داریم در اسرع وقت اقدامات اساسی در جهت تسریع در آسفالت مورد تعهد شده، انجام دهند.

بیت الله عبداللهی از اختصاص ۱۹۰ میلیارد ریال اوراق به پروژه تبریز- اهر خبر داد و گفت:

هیچ اولویتی در منطقه به اندازه بزرگراه اهر – تبریز مهم نبوده و با وجود اینکه سال گذشته این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی کافی نیست و مردم انتظار دارند هرچه سریع‌تر وضعیت بزرگراه اهر - تبریز مشخص شود و مردم شاهد بهره‌برداری کامل از این پروژه باشند.

رتبه اول جاده اهر- تبریز در کاهش تلفات جانی آذربایجان شرقی!

سرهنگ یونس منفرد از کسب رتبه نخست جاده اهر– تبریز در بحث کاهش تلفات جانی در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: امسال با کاهش ۴۳ درصدی تلفات رانندگی در سوانح برون‌شهری یا همان جاده‌ای هستیم.

اختصاص ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای بزرگراه اهر – تبریز

بر اساس اظهارات فرماندار شهرستان اهر، امسال ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای بزرگراه اهر – تبریز اختصاص یافته درحالی‌که با تزریق اعتبار پیمانکار نیز با استفاده از سرمایه خود برای تسریع در روند این بزرگراه تلاش می‌کند و از طرفی دیگر کلیه ابنیه‌ی فنی بزرگراه اهر – تبریز به پایان رسیده و علاوه بر اینکه خاک‌ریزی در این جاده صورت می‌گیرد بلکه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط توانستیم با ۹۰ درصد معارضین بزرگراه اهر – تبریز به مصالحه برسیم و همچنین بخشی از این بزرگراه با اتمام ریز ساخت‌های لازم آماده برای آسفالت‌ریزی است.

سید محمد عابدی اضافه کرد: بنا بر اظهارات مسئولین ذی‌ربط قرار است امسال ۴۵ کیلومتر دیگر از بزرگراه اهر – تبریز آسفالت‌ریزی شده و به زیر بار ترافیکی رود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی و تأمین اعتبار موردنیاز تا پایان سال مالی امسال به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

بهره برداری از ۳۵ کیلومتر بزرگراه تبریز- اهر تا پایان امسال

بر اساس گفته های اخیر معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، ۳۵ کیلومتر از بزرگراه تبریز- اهر تا پایان سال زیر بار ترافیک می‌رود و این بزرگراه طی چهار سال گذشته جزو مهمترین پروژه‌های عمرانی استان بود که مسیر طولی این بزرگراه ۹۰ کیلومتر بوده و از دولت یازدهم تاکنون ۳۰ کیلومتر از آن به بهره‌برداری رسیده است .

وی با بیان اینکه سال جاری مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی ۳۵ کیلومتر این بزرگراه را تا پایان سال به بهره برداری برساند، افزود: ۲۵ یا ۳۰ کیلومتر باقیمانده نیز طی سال‌های آتی به اتمام می‌رسد.

با توجه به اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی زمان بر است، اجرای این پروژه نیز چند سال قبل متوقف شده بود ولی در حال حاضر به طور جد پیگیر اقدامات اجرای آن هستیم. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه پروژه ی بزرگراه تبریز - اهر از سال ۸۶ آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی زمان بر است، اجرای این پروژه نیز چند سال قبل متوقف شده بود ولی در حال حاضر به طور جد پیگیر اقدامات اجرای آن هستیم و از نظر تامین اعتباربزرگراه مشکلی نیست و سه پیمانکار در این پروژه فعال هستند.

پروژه بزرگراه تبریز- اهر در سال ۸۷ و در دوران دولت نهم کلنگ زنی شده و از زمان شروع به کار دولت یازدهم تا پایان سال گذشته ۷۲۶ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه بزرگراه اهر – هریس – تبریز از سوی دولت تدبیر و امید تخصیص‌ یافته و این پروژه جزو پروژه‌های مصوب و اولویت‌دار سفر ریاست جمهوری به آذربایجان بود که متأسفانه در برخی قسمت‌های این پروژه، تلاش‌هایی که انجام می‌شود، کارآمد نیست و آن طور که در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ها اعلام می‌شود، محقق نشده است.