برنده جایزه صلح نوبل خواستار پایبندی آمریکا به برجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک پویش بین المللی که به دلیل فعالیتهایش در حوزه خلع سلاح هسته ای برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۷ شد، روز دوشنبه از «دونالد ترامپ» خواست تا به منظور «پرهیز از بروز هرگونه تضاد و تعارض بیشتر» پایبندی تهران به توافق هسته ای را تأیید نماید.

مدیر این «پویش بین المللی با هدف امحای تسلیحات هسته ای» (ICAN) در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: «ما حقیقتاً از دولت آمریکا می خواهیم که به تصدیق و پایبندی به این توافق (برجام) ادامه دهد».

«بئاتریس فین» در ادامه افزود: «ما تاکنون شواهدی دال بر عدم پایبندی تهران به این توافق هسته ای (برجام) بدست نیاورده ایم».

گفتنی است که دونالد ترامپ یکی از منتقدان سرسخت توافق هسته ای منعقده میان ایران و گروه ۱+۵ است و آن را «بدترین توافق واشنگتن تا به امروز» می خواند. در همین راستا، برخی مقامات می گویند که ترامپ قصد دارد طی هفته جاری در گزارش خود به کنگره پایبندی تهران به توافق هسته ای را تأیید نکند.

این در حالی است که روز دوشنبه، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به این توافق هسته ای را اعلام کرد.

«یوکیا آمانو» رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنفرانسی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، اظهار داشت: «من می توانم اعلام کنم که تعهدات پذیرفته شده از سوی ایران در حوزه (تسلیحات) هسته ای در حال اجراست».

شایان ذکر است که توافق هسته ای با ایران (برجام) در ژوئیه سال ۲۰۱۵ میان تهران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) به همراه آلمان منعقد شد.