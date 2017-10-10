کشته شدن یک افسر پلیس در تیراندازی دانشگاه تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک افسر پلیس در بخش امنیتی دانشگاه فنی تگزاس از سوی فردی ناشناس و از ناحیه سر هدف قرار گرفت و کشته شد.

مقامات این دانشگاه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تیراندازی در بخش امنیتی رخ داده و ضارب گریخته است.

بر این اساس حادثه تیراندازی در ساعت ۸ بعدازظهر به وقت محلی رخ داده و به دنبال آن، محوطه این دانشگاه و دانشگاه پزشکی همجوار آن مورد محاصره پلیس قرار گرفته است.

این حادثه ضاهرا حین سرکشی پلیس به محوطه خوابگاه و ورود به اتاقی صورت می‌گیرد که در آن نشانه هایی مبنی بر مصرف مواد مخدر یافت شده است در ادامه، پلیس دانشجوی خاطی را به بخش حراست دانشگاه هدایت می کند و تیراندازی هم در همین محل رخ می دهد.

تاکنون اطلاعاتی درباره قاتل و مقتول ارائه نشده است.