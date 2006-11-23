مهدی کرم پور میهمان رادیو فرهنگ می شود

مهدی شیبانی زاده، سردبیر و نویسنده برنامه روزهای سه شنبه و جمعه "هفت اقلیم" که به صورت زنده از ساعت 17 تا 19 از رادیو فرهنگ پخش می شود، درباره برنامه این هفته گفت : " در این هفته سوم آذر ماه فیلم "چه کسی امیر را کشت؟" را با حضور مهدی کرم پور و سحر عصر آزاد به عنوان منتقد نقد و بررسی می کنیم. علاوه بر آن در بخش دیگری از برنامه این هفته ارتباط تلفنی با آتیلا پسیانی و الناز شاکر دوست برقرار می کنیم و درباره فیلم "چه کسی امیر را کشت؟" صحبت می کنیم."

"چه کسی امیر را کشت؟" که پس از "جایی دیگر" دومین فیلم سینمایی مهدی کرم پور است از جمله فیلم‌هایی است که از عید فطر در سینماهای تهران اکران شدند. داستان فیلم با مرگ امیر در مسیر همیشگی به کارخانه اش در شمال کشور آغاز می شود که هفت نفر از نزدیکانش درباره مرگ او قضاوت می کنند و نهایتاً کار به افشاء نقطه نظر واقعی آنها درباره امیر و حتی سرنوشت نهایی او می انجامد.

مهدی کیا و خسرو نقیبی در کنار کرم پور فیلمنامه این فیلم را نوشته اند و نیکی کریمی، خسرو شکیبایی، آتیلا پسیانی، امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، مهناز افشار، الناز شاکر دوست و علی مصفا به ایفای نقش پرداختند. دیگر عوامل آن عبارتند از فیلمبردار: مهرداد فخیمی، چهره پرداز: مهری شیرازی و تهیه‌کننده: مرتضی رزاق کریمی.