کشته شدن ۸۶ فرد مسلح طی هشت ماه اخیر در الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع الجزایر از کشته شدن ۸۶ فرد مسلح در نقاط مختلف این کشور طی هشت ماه گذشته خبر داد.

بر این اساس این افراد در عملیات نیروهای امنیتی الجزایر و در درگیری با این نیروها کشته شده اند. همچنین ۲۲ مظنون مسلح نیز در این عملیات ها بازداشت شده اند.

بیانیه وزارت دفاع الجزایر حاکی است طی این مدت ۱۲۶ نفر دیگر به اتهام ارتباط با گروه های افراطی و تروریستی دستگیر شده اند.

گفتنی است اواخر سپتامبر احمد اویحیی نخست وزیر الجزایر از گروههای مسلح خواست سلاحهای خود را زمین بگذارند و از عفو عمومی برخوردار شوند، در غیر این صورت بازداشت یا کشته خواهند شد.

الجزایر در منطقه ای واقع شده که برخی از کشورهای آن از جمله مالی و لیبی دچار بی ثبات سیاسی و ناامنی هستند به همین علت پیوسته با خطر گروههای تروریستی و قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر روبرو است.