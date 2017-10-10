میزبانی تراکتورسازی و گسترش فولاد از لیگ یکی ها در جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور دیشب انجام شد و طی آن دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد میزبان حریفانی از لیگ دسته اول شدند.

بر این اساس تراکتورسازی تبریز میزبان تیم فجر شهید سپاسی شیراز شد که این بازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می شود.

تیم های تراکتورسازی و فجر سپاسی هر کدام یک قهرمانی جام حذفی در ویترین باشگاه خود دارند و تراکتورسازی سه عنوان نایب قهرمانی و فجر سپاسی نیز دو عنوان نایب قهرمانی کسب کرده اند.

همچنین در دیگر دیدار این مرحله تیم گسترش فولاد تبریز به مصاف تیم دسته اولی اکسین البرز می رود.

فیروز کریمی که اولین تجربه سرمربیگری خود با گسترش فولاد در فصل جاری را با برد در جام حذفی آغاز کرد، این بار باید به مصاف تیمی برود سال گذشته هدایت آن را بر عهده داشت.

باشگاه اکسین البرز در تاریخ خود پنج سرمربی داشته که علی لطیفی اولین، سومین و پنجمین مربی این تیم بوده و یحیی گل محمدی و فیروز کریمی دو سرمربی بعدی اکسین، هم اکنون هدایت دو تیم تبریزی تراکتورسازی و گسترش فولاد را برعهده دارند.

گسترش فولاد تبریز در سال ۸۸-۸۹ که در لیگ دسته اول حضور داشت، به فینال جام حذفی رسید و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت فینال برابر پرسپولیس باخت و نایب قهرمان شد.

گفتنی است مسابقات جام حذفی سوم، چهارم و پنجم آبان امسال برگزار می شود.