تمهیدات باشگاه ماشین سازی برای تسهیل حضور هواداران در بازی با برق

سعید حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اهمیت و لزوم ارج نهادن به هواداران و حضور پرشور آنها در ورزشگاه، جهت رفت و آمد آسان تر هواداران چند دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس سه مسیر یکه دکان، نصف راه و عباسی محل سوار کردن هواداران به اتوبوس جهت عزیمت به ورزشگاه بنیان دیزل در نظر گرفته شده است.

حاجی زاده گفت: امیدواریم با حضور و حمایت پرشور هواداران بافرهنگ تیم فوتبال ماشین سازی در بازی امروز برابر تیم برق جدید شیراز، شاهد نمایش باروحیه بازیکنان و کسب سه امتیاز شیرین خانگی باشیم.

گفتنی است دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و برق جدید شیراز از چارچوب بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه ۱۸ مهر در ورزشگاه بنیان دیزل واقع در دیزل آباد برگزار خواهد شد.