  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۷:۳۸

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

تمهیدات باشگاه ماشین سازی برای تسهیل حضور هواداران در بازی با برق

تمهیدات باشگاه ماشین سازی برای تسهیل حضور هواداران در بازی با برق

تبریز - مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز از اختصاص چند دستگاه اتوبوس برای عزیمت هواداران این تیم به ورزشگاه بنیان دیزل در بازی امروز خبر داد.

سعید حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: با توجه به اهمیت و لزوم ارج نهادن به هواداران و حضور پرشور آنها در ورزشگاه، جهت رفت و آمد آسان تر هواداران چند دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس سه مسیر یکه دکان، نصف راه و عباسی محل سوار کردن هواداران به اتوبوس جهت عزیمت به ورزشگاه بنیان دیزل در نظر گرفته شده است.

حاجی زاده گفت: امیدواریم با حضور و حمایت پرشور هواداران بافرهنگ تیم فوتبال ماشین سازی در بازی امروز برابر تیم برق جدید شیراز، شاهد نمایش باروحیه بازیکنان و کسب سه امتیاز شیرین خانگی باشیم.

گفتنی است دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و برق جدید شیراز از چارچوب بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه ۱۸ مهر در ورزشگاه بنیان دیزل واقع در دیزل آباد برگزار خواهد شد.

 

 

کد مطلب 4109476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها