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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۷:۴۲

مصدومیت دست بردار نیست؛

غیبت شش بازیکن اصلی ماشین سازی برابر برق جدید شیراز

غیبت شش بازیکن اصلی ماشین سازی برابر برق جدید شیراز

تبریز - تیم فوتبال ماشین سازی همانند چند بازی گذشته خود امروز هم با تیمی نه چندان کامل برابر حریف خود صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین سازی در حالی در هفته هشتم لیگ دسته اول از ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه در ورزشگاه بنیان دیزل میزبان برق جدید شیراز خواهد بود که بازهم دستکم شش بازیکن اصلی خود را به همراه ندارد.

بر این اساس رسول خطیبی در بازی امروز نمی تواند از محسن دلیر، شروین بزرگ، سالار افراسیابی، علی جراح کار، علی دیندار و سجاد رهبر استفاده کند.

این شش بازیکن که جزو نفرات اصلی ماشین سازی به شمار می آیند، همگی به دلیل آسیب دیدگی غایبان سبزقباهای تبریز در بازی هفته هشتم برابر برق جدید شیراز هستند.

این در حالی است که از ابتدای فصل جاری، رسول خطیبی هرگز با تیمی کامل به میدان نرفته و همواره چند بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت یا محرومیت در اختیار نداشته است.

 

 

 

 

کد مطلب 4109478

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