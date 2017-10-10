هراز مسدود است/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه-تهران

رییس پلیس راه شرق استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور هراز برای انجام عملیات راهداری، طبق تقویم زمان بندی، از ساعت ۷ صبح سه شنبه مسدود است.

وی اضافه کرد: این مسدود بودن تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت و پس از آن مجددا بازگشایی می شود.

سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: مسافران می توانند در زمان مسدود بودن هراز از محورهای فیروزکوه و کندوان استفاده کنند.

محبی تردد در سایر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: در دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ترافیک به صورت عادی و روان در جریان است.

رییس پلیس راه غرب استان تهران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اوضاع ترافیکی محورهای مواصلاتی غرب این استان، اظهار داشت: ترافیک صبحگاهی سنگین در محور شهریار- تهران در جریان است و حرکت خودروها به کندی ادامه دارد.

سرهنگ حامد محمودی ترافیک در ابتدای آزادراه ساوه-تهران را نیز نیمه سنگین دانست و افزود: سایر محورهای مواصلاتی غرب استان تهران، ترافیک عادی را تجربه می کنند.